Opinión 02-05-2018

Mi visita al doctor

Como el acusado que está a punto de recibir su sentencia,

aguardaba yo mi turno en la sala de espera de mi médico

cardio-vascular. Se me ocurrió pensar entonces en algunas frases que la gente dice, a veces sin darse cuenta, y que tienen una virtud muy especial: reafirman la continuidad de algunas cosas que uno creía destinadas a cambiar o terminar en un corto plazo. Expresiones que poseen la virtud de explicar que, por muy necesario que sea cambiar las circunstancias que nos están complicando la vida, ésta va a proseguir con la “normalidad” de siempre. Y me acordé de un amigo que tuve en Strasbourg, Francia, un tipo que venía de Toulouse. Este hombre irrumpió un día en medio de la acalorada discusión que manteníamos un grupo de trabajadores. Levantó los brazos en forma conciliatoria y exclamó a viva voz con su acento francés/sureño: “A partir de este instante vamos a hacer las cosas como de costumbre” …

Pero un hecho más gracioso que el de ese momento, ocurrió cuando una ministra quiso darle firmeza a un hecho simple que intentó ratificar a través de una absurda contradicción. Cuando comentó ciertos examines del año 2007 dijo: “Los resultados de la prueba SIMCE de este año, con respecto a los del período anterior, no son ni mejores ni peores; muy por el contrario…” La ministra guardó silencio algunos segundos y luego, cuando se dio cuenta del disparate, retomó el hilo de su discurso refiriéndose a otras materias.

La doctora me llamó entonces a su despacho y me tomó la

temperatura y la presión. Me tocó aquí y allá y les echó un vistazo a

las preocupantes venas de mis piernas. Me citó a otra sesión a la que

debo concurrir con los resultados de una cantidad escalofriante de

exámenes. ‘Usted no está tan mal como cree’-- Me dijo con una sonrisa

reconfortante … ‘Vaya de inmediato a ver a su internista para que

enfoquen su problema de hipertensión y su colesterol. Me tiene que

traer esos exámenes lo más pronto posible y ni siquiera piense en

sentarse cerca de un azucarero. Aparte de esto, ¡Si o Sí, ¡¡Se me pone

al tiro a bajar de peso!! Pero usted no está mal … ¡De veras!... ¿Para

su edad?...



(Omar Goulart)