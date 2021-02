Política 18-02-2021

Michelle Bachelet dio su "bendición" a Izkia Siches como opción presidencial futura





Michelle Bachelet dedicó elogiosas palabras a la líder del Colegio Médico, Izkia Siches, y relevó su posición expectante como posible carta presidencial futura para Chile.

La ex Mandataria escribió una breve, pero expresiva reseña dedicada a Siches, para un especial denominado "TIME 100 NEXT", de la prestigiosa revista estadounidense Time, que destaca a 100 líderes del futuro.

"Con sólo 34 años, la Dra. Izkia Siches Pastén ya ha demostrado un liderazgo asombroso y un potencial enorme", afirmó Bachelet.

En el escrito, recordó que, "en 2017, (Siches) se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia nacional del Colegio Médico de Chile, un sindicato médico muy influyente, en sus casi 70 años de historia".

Luego, "este enero, su diligencia y mensajes claros sobre asuntos de salud pública la ayudaron a ganar un segundo mandato de tres años al frente del grupo".

Adicionalmente, "continuará su trabajo como miembro de la Mesa Redonda Social COVID-19 de Chile, desempeñando un papel crucial en la elaboración de una respuesta inclusiva a nivel nacional a la pandemia", señaló la ex Jefa de Estado.



En el párrafo más significativo, quien fuera la primera mujer Presidenta de Chile, resaltó que la "empatía, capacidad y credibilidad" de su colega, la doctora Siches, "llevaron a la discusión pública de una posible candidatura presidencial (suya), una opción que ella ha descartado por el momento".

Sin embargo, "millones de votantes chilenos comparten sus sueños de un servicio de salud moderno, dando esperanzas de que Izkia esté aquí para quedarse", cerró la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La influencia actual de Michelle Bachelet en el Partido Socialista demostró ser tanta, que bastó su apoyo público a la ex ministra Paula Narváez, a fines de diciembre, para que un mes después ésta fuera proclamada como la candidata presidencial única de la colectividad.

Mediante su cuenta de Twitter, Izkia Siches se declaró "honrada de estar incluida en la lista" de la revista Time, lo que calificó como "un reconocimiento a todo el trabajo" del Colegio Médico, el gremio que dirige.

Junto a ello, compartió la publicación y la reseña de Bachelet, aunque sin comentar la "bendición" que hizo la ex Mandataria de ella como "presidenciable" para Chile.

"LA MEJOR PRESIDENTA DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS: BACHELET II"

En septiembre, entrevistada en "Tolerancia Cero" de CNN Chile, y consultada por una posible candidadura presidencial dada su alta popularidad en medio de la epidemia, Izkia Siches contestó: "A mí me interesa mucho el espacio público, (...) pero hoy día estamos muy orientados en lo sanitario. Personalmente, creo que me falta experiencia, (así que) lo descarto".

En esa misma ocasión le preguntaron cuál era, a su juicio, el mejor Presidente o Presidenta chileno de los últimos 50 años, y contestó: "Yo creo que Bachelet II; lo malo es que tuvo mal Parlamento".

Bachelet "es una mujer muy visionaria, que traía algunas de estas reformas importantes, tanto los cambios constitucionales, obviamente la agenda de género, de la salud de todas maneras. Se intentaba hacer cargo de la educación -en la medida de lo posible-, pero creo que ahí le faltó Parlamento, a pesar de que tenía mayoría: su sector no se había leído el programa, le habían faltado cosas, y eso no puede volver a pasar".

Según la encuesta Cadem publica esta semana, Izkia Siches es el personaje público mejor evaluado, con un 59 por ciento de valoración positiva.