Opinión 19-05-2018

Michelle Bachelet Jeria; La primera presidenta mujer de Chile

Para muchos unos de los peores gobiernos que ha habido en nuestro país desde el retorno de la democracia es el último de Michel Bachelet Jeria (2014-2018). Según el analista político Jorge Ramírez: “Este fue el peor gobierno en términos de opinión pública y también en términos de gestión política. Este fue un gobierno que diagnostico mal, luego conduce mal políticamente, enarbolando la tesis de la retroexcavadora”.

Hace dos meses que la expresidenta Bachelet dejó el gobierno y quiéranlo o no, su imagen y gestión pasó a la historia de nuestro país, para bien o para mal, y ya llegará el momento para alabarlo o criticarlo con una mirada objetiva, lejos de apasionamientos o conductas histéricas que algunos individuos tuvieron en su momento lo cual obviamente les quita veracidad y seriedad a sus planteamientos. Verónica Michel Bachelet Jeria fue la primera mujer Presidenta de la República de Chile. Nació el 29 de septiembre de 1951 en Santiago, hija de la arqueóloga Ángela Jeria y del General de Brigada de la FACH Alberto Bachelet. Estudio la enseñanza básica en diversos lugares como Quintero, Cerro Moreno, San Bernardo y Santiago debido a que su padre era destinado a diferentes localidades del país, incluso entre los años 1962 y 1963 vivio en los Estados Unidos. Su enseñanza media la curso en el Liceo 1 de niñas de Santiago

En 1970 inicia estudios de Medicina en la Universidad de Chile, además de asumir cargos como dirigente estudiantil durante el Gobierno de la Unidad Popular. El 11 de septiembre de 1973 la sorprendió en la Escuela de Medicina desde cuyo techo (se cuenta) que observó el bombardeo a La Moneda, en esa época su padre se desempeñaba en la Oficina de Distribución de Alimentos y fue detenido en la Academia de Guerra Aérea, bajo la acusación de "traición a la patria". Posteriormente fue trasladado a la Cárcel Pública, donde el 12 de marzo de 1974 y a consecuencia de las torturas padecidas en prisión, tuvo un infarto cardíaco que le provocó la muerte.

En el año 1975 junto a su madre son detenidas por agentes de la DINA y trasladadas a Villa Grimaldi y luego a Cuatro Álamos. Tras su liberación, es exiliada junto a su madre a Australia y la República Democrática Alemana en donde estudia alemán y prosigue con su carrera de medicina en la Humboldt Universität de Berlín. En esta ciudad se casó en 1977 con el también exiliado y miembro del Comité Central del PS el arquitecto Jorge Dávalos, con quien tendrá dos hijos, Sebastián en 1978 y Francisca Valentina en 1984, año en que se separa. Más tarde, en 1992, tendrá una tercera hija; Sofía Catalina con el epidemiólogo Aníbal Henríquez con quien mantuvo relaciones por tres años.

En 1979 regresó a Chile, y retomó los estudios de Medicina en la Universidad de Chile desde el primer año debido a que no se le convalidaron ramos. En 1982 se recibió de médico cirujano y realizó estudios de post grado en Ciencias Militares. Además del español e inglés, domina con fluidez el alemán, francés y portugués. En 1996 fue candidata a concejal por la comuna de Las Condes al respecto señaló: "Yo fui candidata a alcaldesa por Las Condes y ustedes se imaginarán cómo me fue. Ningún hombre quería ir a un fracaso seguro, y yo y María Soledad Barría fuimos, ella por Providencia y yo por Las Condes”. En esas elecciones municipales de 1996, fue elegido Joaquín Lavín con un 77,76%, mientras que Bachelet obtuvo un 2,35% de las preferencias. “Se perdieron una persona como yo” señaló en su momento desatando fuertes risas.

En 1999 trabajó en la campaña del Presidente Ricardo Lagos Escobar y luego de su triunfo fue nombrada ministra de Salud en el año 2000, y ministra de Defensa en el 2002 siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo en Chile y en América Latina. El 11 de marzo de 2006 asume como la primera mujer es ser Presidenta de la República, cargo en el que le antecedieron 46 varones en casi 200 años de vida republicana. Dejó ese primer gobierno El 9 de marzo de 2010 con un 84% de aprobación y respaldo ciudadano, la cifra más alta registrada por un Jefe de Estado en el país al momento de dejar el cargo.

El 11 de marzo de 2014, Michelle Bachelet asumió por segunda vez, como Presidenta de la República de Chile, de la mano de la Nueva Mayoría, coalición que agrupaba a los partidos que conformaron la Concertación, más el Partido Comunista. Llegaba al poder con un 63% de apoyo, cifra muy lejana a ese 15% que tuviese al dejar el mando en marzo de 2018. Muchos son los motivos que provocaron este rechazo, los cuales dan para tesis que son imposibles de tratar en este pequeño espacio, pero solo me queda una pregunta: ¿Quién será la próxima mujer en ocupar el sillón presidencial?



(Francisco Javier Vergara M

Profesor de Historia, Magister en Ciencias Sociales)