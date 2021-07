Opinión 09-07-2021

MICRO INEQUIDADES: ¿HA VIVIDO ALGUNA?



En estos momentos en los que hemos estado interactuando con nuestros compañeros solo en un entorno digital, las empresas y los líderes deben prestar aún más atención para identificar y abordar las micro inequidades.

Para quienes no estén familiarizados con este término, las micro inequidades se refieren a aquellas pequeñas conductas que minimizan, ignoran, excluyen o descartan a una persona con base en prejuicios inconscientes o sesgos contra características de identidad como la etnia, el género, la edad u otras. En la mayoría de los casos es involuntario, y las personas a menudo pueden verlas como simples comentarios o incluso bromas inofensivas, pero en realidad son formas sutiles de violencia. La Profesora del MIT, Mary Rowe, creó este término en los años 70.

Por eso, comparto la visión de Kimberly-Clark sobre la importancia de que la inclusión y la diversidad estén presentes en todo lo que hacemos. En la compañía tenemos una variedad de iniciativas globales para capacitar y empoderar a los colaboradores en la promoción de una cultura organizacional que refleje la diversidad en general.

Nuestro programa #EllaPuede desarollado en Latinoamérica, fue creado para apoyar el desarrollo profesional de las mujeres y, en esa misma línea, implementamos la iniciativa de Mentoría Reversa, que conecta a los colaboradores que se encuentran en diferentes momentos de sus carreras para el intercambio de conocimientos, herramientas, técnicas y consejos de gestión.

Hemos logrado un gran avance combatiendo este tipo de comportamientos en nuestra empresa y siempre estamos atentos al más mínimo comentario o gesto que pueda lastimar a alguien. Nos dimos cuenta de la importancia de ayudar a nuestros colaboradores en América Latina a abordar este tema en la Semana de la Inclusión Global. En este espacio virtual, no solo promocionamos interacciones y charlas enfocadas en generar conciencia, sino que también les enseñamos a las personas cómo deben reaccionar ante estas situaciones en sus rutinas diarias.

Les quiero compartir algunas reflexiones y consejos para también apoyar a otros a abordar y enfrentar las micro inequidades:

• Se consciente – Un gesto pequeño puede ser hiriente.

• Se abierto – Hazle saber a tus compañeros que pueden acercarse a ti si sienten que algo inapropiado fue dicho o hecho.

• Habla al respecto – Promueve un entorno de confianza en el que las personas se sientan seguras para compartir sus experiencias.

• Alza la mano - Si sientes que has sido víctima de una micro inequidad, no tengas miedo de expresarlo con franqueza.

Si te has sentido herido, nunca olvides que no estás solo y que esto puede afectar a todos. Esta es una jornada de autoconocimiento y retroalimentación constante en la cual todos debemos embarcarnos y, si lo hacemos juntos, lo haremos funcionar en todas partes.





Viviane Cury, Vicepresidente de RR.HH. de Kimberly-Clark América Latina