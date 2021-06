Social 23-06-2021

Micro y pequeñas empresas del Turismo en el Maule podrán acceder a financiamiento a través del programa Reactivate Sercotec- FNDR

- Las postulaciones on line se encuentran abiertas hasta el próximo 29 de junio con un presupuesto regional de 457 millones de pesos

Desde este martes 22 y hasta el martes 29 de junio a las 15 horas se encuentra abierto el proceso de postulación al programa Reactivate Turismo que es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional(FNDR) y ejecutado por Sercotec en el Maule.

Así lo dio a conocer el director regional de SERCOTEC en el Maule, Gerardo Castillo, quien anunció que para dicho fondo concursable existe un presupuesto aprobado por el gobierno regional que alcanza los 457 millones de pesos lo cual permitirá financiar alrededor de 195 iniciativas y con un tiempo de ejecución estimado en 4 meses.

La autoridad del ramo explicó que en este concurso pueden postular micro y pequeñas empresas del sector turismo con ventas acumuladas en el año hasta las 25 mil unidades de fomento.

Agregó que en el tramo 1 habrá un subsidio de hasta 1 millón 500 mil pesos para quienes presenten ventas acumuladas al año de hasta 600 UF y en el caso del tramo 2 se asignará un subsidio de hasta 3 millones de pesos con ventas desde 600 a 25 mil UF.

El proceso de postulación estará abierto en la plataforma on line que se encuentra en la página web www.sercotec.cl y uno de los requisitos fundamentales es haber disminuido las ventas en al menos un 20 por ciento entre el periodo 1: diciembre 2019, enero 2020 y febrero 2020 y en el periodo 2 comprendido entre diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021. Además de no haber sido beneficiado del programa Reactivate Pyme 2021 y del programa especial FNDR reactivate turismo Maule 2020.

Para el director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, “se trata de una herramienta de apoyo muy potente que nace desde el gobierno regional del Maule y Sercotec para ir en ayuda de empresas de tamaño menor de turismo que ha sido uno de los sectores más golpeados con la pandemia sanitaria y se enmarca en un plan contundente del ministerio de economía y del gobierno que cuenta con un paquete de medidas tributarias, económicas y el bono especial Pyme que apunta a apoyar a quienes han sufrido con la emergencia sanitaria y atraviesan por un momento muy complejo”, dijo.

FINANCIAMIENTO

El subsidio permite financiar capital de trabajo: materias primas, mercaderías, sueldos, arriendos, pago de servicios básicos asociados a la empresa. Además de inversión en habilitación de infraestructura, activos fijos, materiales para cumplir protocolos sanitarios para la reapertura del negocio y gastos de publicidad y promoción.