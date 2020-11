Crónica 28-11-2020

Microempresarios del CDN Linares y Cauquenes son favorecidos con Investigaciones de Mercado para mejorar sus negocios





La iniciativa se está llevando a cabo a nivel nacional con cerca de cien alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial de la UST.

Bajo la metodología Aprendizaje más Servicio de la Universidad Santo Tomás, entidad que opera el Centro de Negocios Sercotec Linares y su satélite Cauquenes, se está llevando a cabo una serie de Investigaciones de Mercado a través de las cuales se está apoyando a micro y pequeñas empresas del Maule Sur con la finalidad de fortalecer sus negocios.

Se trata de un trabajo en conjunto entre los clientes y los alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial, más el apoyo de los asesores de los centros, el cual se ha podido ejecutar gracias a una gran articulación entre todas las partes.

La iniciativa se está llevando a cabo con 22 microempresarios de los Centros de Negocios de Linares y Cauquenes a través del módulo Investigación de Mercado, donde los alumnos desarrollan una investigación por un periodo de tres meses con el objetivo de levantar la información requerida por los clientes, lo que les permitirá elaborar acciones precisas desde el punto de vista de segmentación, canales de comunicación, atributos de valor, estrategias, entre otros.

“Los alumnos del estudio de mercado me han ayudado muchísimo, me han dado hartos consejos y están trabajando para ver como puedo mejorar las cosas en el local, estoy muy agradecida por el apoyo que me han entregado, para mi esto es algo nuevo y que ellos me orienten y me den ideas es bastante para poder seguir con el emprendimiento”, relató Nicole Ramirez, dueña de Distribuidora Mayorista Linares Spa.

Por su parte, Gerardo Castillo Director Regional de Sercotec Maule, indicó que “esta Investigación de Mercado es un gran desafío para los Centros de Negocios del Maule Sur, esperamos que todos los resultados que se logren con este estudio puedan ser aplicados por nuestros clientes y les permita resolver ciertas problemáticas para mejorar sus negocios”.