Crónica 14-01-2022

Microscopio confocal espectral más moderno de Sudamérica ya está al servicio de la investigación

- El equipamiento de la Universidad Católica del Maule, entrega herramientas clave para el desarrollo de diversas áreas de ciencia.

Ciencia de primer nivel es la que pueden realizar los investigadores de la Universidad Católica del Maule (UCM) y de toda la región, luego de que se materializó la llegada del Microscopio confocal espectral, producto de la adjudicación de esta casa de estudios del concurso FONDEQUIP Mediano 2020 (Proyecto FONDEQUIP-ANID EQM200122).

Una herramienta, que tal como lo señaló el investigador Dr. Alex Echeverría, especialista en microbiología, permitirá realizar estudios, que antes, producto de la falta de equipamiento, eran limitados y muy complejos de llevar a cabo para los científicos locales, ya que implicaba traslados de ciudad con muestras delicadas.

“Dentro de la macrozona centro sur de Chile, solo existía un confocal de características más o menos similares en Concepción. Nosotros no contábamos con este tipo de equipamiento, por lo que muchos de los profesores que trabajamos acá, debíamos viajar a Santiago o a Concepción cada vez que necesitábamos ver una muestra”, dijo.

Luego el académico, este microscopio confocal espectral, al ser uno de los últimos modelos de la marca Leica, lo posicionan como el más moderno de Sudamérica y dentro de sus bondades destaca que “Posee cuatro detectores híbridos de última generación, puede recoger la luz con muy alta sensibilidad en todo el espectro, seleccionando el color de luz que se necesita... además este microscopio tiene implementados varios otros equipamientos anexos como un sistema de patch-clamp para medir voltajes a nivel celular, un incubador que permite cultivar células directamente en el microscopio mientras las observamos, además de un sistema de micromanipulador y microinyector", detalló.

Luego, el especialista agregó que los microscopios confocales, se utilizan mucho en diversas áreas de la ciencia, por lo que es de gran utilidad para profundizar en investigaciones que ya se están desarrollando en la UCM como investigaciones en biología celular, microbiología, neurofisiología, fecundación, e incluso estudios forenses.

Y es que permite un uso tan amplio, que podría servirle incluso a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, ya que puede estudiar materiales, sus porosidades, medir tamaños de objetos microscópicos, etc. “La gama de uso es hasta donde dé la imaginación”, remató.

BENEFICIO PARA LOS ESTUDIANTES

El contar con un equipamiento de nivel mundial, impacta no solo en los investigadores de la casa de estudios y los de la Región, sino que también en sus estudiantes. Así lo ha evidenciado Javiera Herrera, tesista de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, quien se ha visto beneficiada, ya que gracias a este moderno equipo ha podido avanzar en su investigación dedicada a buscar hongos que tengan la capacidad de degradar las colillas de cigarro, algo que en su proceso natural tarda entre 1 a 10 años.

“El microscopio me ayuda bastante, porque logra mostrarme como la hifa de los hongos - filamento fúngico que se origina a partir de las esporas- penetra en el acetato celulosa y cómo van degradándolo, por lo que ha sido increíble para el proyecto”, sostuvo la tesista UCM.

Por último, la técnica encargada del laboratorio de microscopia cofocal de la UCM es Isabel Alejandra Vidal, egresada de Escuela de Ingeniería en Biotecnología de la casa de estudios, quien ha valorado su experiencia en esta labor, ya que le ha permitido conocer en detalle, la investigación que se realiza al interior de la institución. “Ha sido interesante y entretenido, participar en actividades de investigación de la Universidad, la que muchas veces desconocemos”, sostuvo.