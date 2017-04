Opinión 07-04-2017

Miedo a las emociones y su efecto en la salud

Actualmente las personas están dejando de lado la preocupación por los demás, insertos en un mundo lleno de preocupaciones, por lo que evitan saber cómo está el resto o tener que ayudar o involucrarse con alguien fuera de uno mismo ¿Será que se desea vivir sin ningún tipo de comunicación directa con otros y estar solos, o es que al preguntarle a los demás como están es inevitable hacerse cargo de su respuesta y además responder cómo se encuentra uno?

Es común subirse a un ascensor y que los que van en él no saluden, sino que miren sus celulares o el techo para no tener que vincularse con el resto. No es sólo la dificultad que se tiene para conectarse personalmente con los demás el problema que se está evidenciando, sino también se evita reflexionar acerca de los propios estados emocionales.

Cada individuo tiene experiencias personales, por lo que las emociones tienden a convertirse en históricas, psicológicas y culturales, es por este motivo que frente a una misma situación, un grupo de personas puede responder de diferentes maneras y puede o no, aprender a expresar de forma adecuada sus emociones y sentimientos.

Es frecuente encontrase con personas que tienen miedo a expresar lo que les sucede, a reconocer sus emociones y manifestarlas a los demás. El miedo es una emoción que está relacionada con la sobrevivencia, pero se vincula también al “rollo mental” de cada ser, dado que está marcado por la experiencia de vida de cada uno. Por esto algunos tienen temor a decir lo que sienten, ya que creen que van a ser ridiculizados, no aceptados, incomprendidos o simplemente no desean ser desilusionados, puesto que en alguna ocasión pudieron haber vivido situaciones similares. De este modo, resulta más fácil comunicarse a través del computador o teléfono, pues el miedo en estas ocasiones disminuye, ya que no se está viendo cara a cara la reacción del emisor y receptor del mensaje.





Actualmente se utiliza con mayor frecuencia la comunicación a través de las redes sociales, donde las personas no están presentes, por lo que no se sienten obligados a expresar lo que piensan o sienten y a responder de forma inmediata; es así que en variadas ocasiones se mal interpreta lo que se desea comunicar, dando paso a malos entendidos.



En relación a los emoticones utilizados en las redes sociales, Yus (2001) afirma que “estos símbolos no consiguen alcanzar el mismo nivel de expresividad que la comunicación no verbal en las conversaciones cara a cara”. Es de esta manera que las relaciones humanas se vuelven más impersonales, ya que al no ver la respuesta emocional del otro individuo, disminuye la empatía y compromiso con los demás.



La falta de empatía y comunicación no es la única problemática causada por la dificultad que presentan algunos para expresar emociones, esto también causa serias consecuencias negativas en la salud. Quienes tienden a guardarse lo que les sucede podrían estresarse con mayor facilidad, tener depresión o trastornos de ansiedad, perjudicando directamente las relaciones sociales que tienen o deseen establecer estas personas. A nivel fisiológico existe un aumento de la presión sanguínea, lo que podría causar varias enfermedades, tales como trastornos cardíacos. Este conflicto también se asocia a un debilitamiento del sistema inmune, lo que a largo plazo podría aumentar el riesgo de padecer cáncer u otros problemas de salud.

Estamos próximos a conmemorar un nuevo Día Mundial de la Salud y el tema central es la salud mental, entonces la invitación es a pensar ¿Cómo se puede hacer frente a este problema? Los padres y cuidadores de niños deben enseñarles a éstos a reconocer las emociones cada vez que se manifiesten, en vez de reprimirlas. Se debe evitar retarlos cuando lloran, por lo que hay que acogerlos y preguntarles cómo se sienten y qué les sucede frente a diferentes situaciones; de esta manera se evitará que tengan miedo de expresar sus emociones y sentimientos. En el caso de los adultos, es importante que de a poco comiencen a conversar sobre lo que les sucede, busquen instancias de contacto personal con otros donde se sientan en confianza de demostrar qué les pasa interiormente. En caso de necesitar mayor ayuda se debe acudir a un psicólogo para lograr una mayor reflexión personal sobre lo que les pueda estar pasando y aprender a manifestar de forma adecuada lo que sienten.

No se puede dejar de lado la reflexión personal del estado diario, por lo que al comenzar y al finalizar el día es necesario preguntarse: ¿Cómo me siento? Es el primer paso para convivir con nuestras emociones, y avanzar a la conectividad también con los otros, con nuestro entorno.









(María Celis Contardo,

Psicóloga y Académica IPSUSS

U. San Sebastián)