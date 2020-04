Social 18-04-2020

Miel: Un alimento poderoso para fortalecer el sistema inmunológico en periodos de influenza



Optar por la miel a la hora de alimentarse contribuye a la salud humana debido a sus variadas propiedades. Los investigadores del Área de Alimentos del Futuro de INIA las analizan y apoyan la transferencia tecnológica hacia pequeños agricultores con el fin de fortalecer el rubro.

Santiago, abril de 2020.- “Sin duda una alimentación saludable puede ser nuestro mejor aliado a la hora de enfrentar periodos de influenza. Por ello, prestar atención a lo que se come es el punto de partida para fortalecer el sistema inmunológico. Ese es el caso de la miel, un producto natural, de larga duración y fácil almacenaje que posee múltiples propiedades beneficiosas para la salud de las personas”. Así lo explicó el encargado del Laboratorio de Servicios Analíticos para Miel de INIA La Platina, Pablo Ulloa, quien junto a un equipo de especialistas ofrece servicios, con el fin de evaluar la calidad de este alimento.

La miel no sólo es apreciada por su sabor y aroma, sino que también por su alto valor nutricional y su contribución a la salud humana. Desde la antigüedad hasta nuestros días ha sido parte de la medicina tradicional, incluso siendo utilizada como endulzante y preservante natural.

Según detalló el investigador de INIA La Platina, este alimento tiene un valor nutricional elevado, debido a que es una excelente fuente de energía (100 g de miel aportan 306 kcal aprox.). Además, contiene algunas sustancias saludables como colina, crucial para el funcionamiento cardiovascular y cerebral, así como en la reparación y composición de la membrana celular. También, es posible encontrar acetilcolina que actúa como neurotransmisor.

Mientras que su índice glicémico (IG) ha sido descrito como una opción con mayor poder endulzante y más saludable en comparación con la sacarosa, porque su principal monosacárido (fructosa) posee un valor de IG de 19, en contraste con la sacarosa con un IG de 68. Producto de esta característica, es que la miel puede ser utilizada en reemplado del azúcar en bebidas calientes (ej. té, infisiones, etc.); teniendo la precaución de no someterla a elevadas temperaturas (<40ºC), ya que se genera degradación de compuestos bioactivos termolábiles (polifenoles). Por otro lado, su consumo debe ser de forma controlada y no puede ser suministrado a menores de 12 meses, debido a que puede presentar esporas de Clostridium botulinum, microorganismo productor de la toxina botulínica.

Respecto a sus propiedades terapéuticas, agregó Pablo Ulloa, posee una amplia gama, tales como: actividad antibacteriana (sobre bacterias, hongos, levaduras y algunos parásitos); antiinflamatoria y antioxidante, junto con presentar efectos pre y probióticos que han sido atribuídos a su consumo. Asimismo, presenta beneficios frente a algunos cuadros respiratorios agudos, ya que posee efecto antitusígeno y balsámico, debido a la presencia de diferentes compuestos.

“Todas estas propiedades se relacionan con la presencia y concentración de compuestos bioactivos, como polifenoles, destacando los ácidos fenólicos (ej. cafeico, cumárico, egálico, entre otros) y flavonoides (ej. kaempferol, quercitina, pinocembrin) que provienen directamente de la fuente floral desde donde las abejas obtienen el néctar. En tanto, la actividad antimicrobiana no sólo responde a la presencia de compuestos bioactivos, sino también a sus características fisicoquímicas como son su alta osmolaridad (aw 0.6) y acidez (pH 3.4-6.1), generando un ambiente inhóspito para la mayoría de los microorganismos”, señaló el investigador de INIA La Platina.

La vida útil de la miel no está definida y sus condiciones de almacenamiento son sencillas, considerando sólo un lugar fresco y seco y una temperatura ambiente promedio de 20 °C. “Si bien la miel es considerada como un alimento relativamente estable, debido a su baja actividad de agua, bajo pH y presencia de compuestos antimicrobianos, ésta puede sufrir mínimos cambios en su composición y características sensoriales como aroma, color y aspecto visual (cristalización), después de varios años de almacenamiento, sin embargo, continúa estando apta para su consumo”, dijo Ulloa.

Laboratorio de Miel

Hace poco comenzó a operar en las dependencias de INIA La Platina el Laboratorio de Servicios Analíticos para Miel. El análisis efectuado a la miel permitirá determinar la calidad del producto, por medio algunos parámetros que se encuentran regulados por organismos nacionales e internacionales, permitiendo de conocer la trazabilidad del producto.

Apicultura y miel

La apicultura chilena es una actividad productiva representada en el país por alrededor de 1 millón de colmenas en manos de aproximadamente 5 mil productores, de los cuales el 30% está representado por mujeres, indicó el extensionista apícola de INIA La Platina, Felipe Gelcich, quien además agregó que otra característica sobresaliente es su fuerte vínculo con la Agricultura Familiar Campesina y los programas oficiales de apoyo, a través de los Servicios vinculados al Ministerio de Agricultura.

“El rubro dominante de esta actividad es la producción de miel, luego la actividad de servicios de polinización y, en menor medida, la producción de material vivo (núcleos, reinas y paquetes de abejas). Del total de miel producida en Chile, el 30% se comercializa en el mercado nacional y el 70% se exporta”, señaló el profesional.

La miel chilena es un producto natural producido por la abeja melífera (Apis mellifera) a partir del nectar de las flores (miel floral) o de secreciones de partes vivas o excreciones de insectos chupadores; a este segundo tipo de mieles se les denomina mielatos y se caracterizan por ser de coloración ámbar obscuro. Una vez dentro de la colmena el néctar se deposita en las celdillas abiertas de los panales para miel, donde se produce la pérdida de agua e hidrólisis de la sacarosa, etapa que se conoce como maduración de la miel. Una vez terminado el proceso de maduración, las abejas sellan las celdas con una delgada capa de cera (operculo) para su posterior cosecha por parte del apicultor.

Todo el proceso de colecta de néctares y elaboración de la miel al interior de la colmena es un sistema 100% natural, con la exclusiva participación de las abejas, en el cual no interfiere la mano del hombre hasta el momento de la extracción o cosecha. Mientras que la composición de la miel es bastante variable y depende principalmente de su fuente floral, factores estacionales y ambientales, como también de las prácticas de extracción, procesamiento y condiciones de almacenamiento, especificó el profesional.

Extensionismo hacia el sector productivo

Las condiciones climáticas particulares, asociado a la sequía que afecta a la región Metropolitana por una década, complejizan el desempeño y la sustentabilidad de la apicultura local. Frente a esta realidad, INIA La Platina -en su labor de extensión- desarrolla un trabajo asociativo y colaborativo con apicultores organizados en Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), en las comunas de Pirque, San José de Maipo, Buin, Paine, Melipilla y Lampa. Entre las temáticas priorizadas están Sanidad Apícola y Manejo Integrado Sanitario, Manejo Productivo en Condiciones de Estrés, Inocuidad de los productos de la Colmena y Manejo Alimentico en Sequía.

En cuanto a la coyuntura climática, INIA La Platina junto a la Red Apícola Nacional Apícola entregaron recomendaciones básicas para el manejo de apiarios en condiciones de sequía. Para ello, tuvieron en cuenta la complejidad nutricional de las colonias derivado de la escasa disponibilidad de néctar y polen para las abejas en el campo. Esta acción se sumó a otras coordinadas por la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura en la región Metropolitana, en el contexto de Emergencia por Sequía.