Opinión 15-01-2017

Migración y razas humanas

En todas las noticias y en cualquier medio informativo y además en todas los lugares del mundo, está en el tapete el problema de las migraciones, sobre todo últimamente por la serie de atentados, atribuidos a una etnia en particular.

¿ Y en nuestro país? Éste no escapa a la “ Xenofobia” que sustantivamente es el miedo, rechazo u odio al extranjero. Se argumenta que los migrantes llegan y quitan el trabajo a los connacionales .Que son focos de reyertas internas, que se dedican al comercio y tráfico de estupefacientes, que son gente bulliciosa, de poca cultura ,incluso exhalan malos olores.

Para que redundar en comentarios de los emigrantes llegados a nuestro país, que en su mayoría son gentes de color ,sobre todo negroides. .El prejuicio a estos grupos reunidos en comunidades, permiten a algunos ,juzgarlos antes de conocerlos y lo peor, generalizarlos.

El producto de rechazo a estas minorías se denomina indiscriminacion” la que como sabemos puede ser en un ámbito social, laboral, sexual, religioso ,etc.

Lo que nos interesa hoy, es analizar la discriminación racial, basada en el color de la piel .Las personas de color, los aborígenes o nativos, esos extranjeros de diferente etnia, son el blanco de los ataques, especialmente los negroides, castigados desde los tiempos coloniales, al ser tratados como esclavos ¿ Quiénes fueron sus verdugos? Los europeos mal llamados civilizados quienes viajaron al Africa, para traerlos a Europa y a los Nuevos territorios de América ,recién descubierta.

Por todo lo anterior, os invito esta vez a conocer un interesante tema que hemos denominado “ las razas humanas” Estimo que para evitar caer en la indiscriminación, se hace necesario conocer que a pesar de tener distinto color de piel. TODOS en un tiempo pasado fuimos del mismo color de piel y existen otros rasgos comunes ( que no es el caso analizar ahora).

Por ello, no hay que entrar en el plano religioso que, en este aspecto coincide con lo científico en cuanto al origen de las razas humanas. Entremos en materia .Preguntémonos ¿ Cuantas razas existen en el mundo?. En forma primaria, aprendimos que hoy en día existen 4 clases:

Blanca- negra- amarilla y cobriza. ¿ Hay alguna superior a otra?. La respuesta está en las MITOCONDRIAS que son estructuras diminutas dentro de las células que ayudan a producir energía .Se sabe además que los cromosomas se heredan de la madre y del padre y es así como las llamadas “ mitocondrias” solo se heredan de la madre..

Es así como todas nuestras mitocondrias son copias de las que habían en el vientre materno. En resumen, las “ mitocondrias” pasan de madre a hija y de esta a la nieta(o).Aseguran los científicos que si se rebobinara la fecha de la historia humana, se podría retroceder de generación en generación, hasta llegar a nuestros aborígenes y por ende llegar a la matriz primordial que sería la madre de todos los seres humanos que habitan hoy el mundo.

De esta forma se comprobaría que todas las “ mitocondrias” femeninas ,como entrelazadas en un larguísimo cordón umbilical ,nos conduciría inexorablemente al continente “ Africano” La afirmación anterior está basada en la genética , que es la ciencia de la herencia y que intenta explicar cómo se heredan y se modifican las características de los seres vivos que, pasan de padres a hijos ,a nietos ,etc. y el porqué a su vez varían de generación en generación.

Africa fue pues la cuna de la humanidad y ello ocurrió aprox. hace 150 mil años atrás, en la actual Kenia- Tanzania y Etiopía, lugares donde empezaron a evolucionar los seres humanos .Allí vivió aquella mujer de la cual descienden 6.500 millones de seres humanos, diseminados en todos los continentes .No fue la primera ni la única madre, pero solo ellas tuvieron hijas, las que a su vez engendraron hijas, que después también tuvieron hijas…..que sobrevivieron sin interrupción hasta hoy día.

Ahora bien, si los primeros seres humanos aparecieron hace 150 años, de ellos transcurridos unos 70 mil años, un pequeño grupo emigró de Africa. Unos viajaron hacia el occidente y llegaron a Europa .Otros se fueron al oriente llegando al Asia y otros a América usando el Estrecho de Bering En nuestro caso, hace unos 12 a 15 mil años llegaron a Monte Verde ( Pto.Mont) lugar en que se encontraron muestras de su llegada .En Ecuador tuvimos la aoportunidad de visitar un museo de nombre Valdivia en donde se encuentran restos arqueológicos de la llegada del hombre desde el Asia. Le sugiero vea en la web : www.radialistas.net para que localice establecimiento de tribus migrantes en diversos continentes y además fechas de su llegada.

En forma didáctica el art. antes nombrado señala, que fue el Africa la cuna de la humanidad, quiere decir entonces que nuestra Eva bíblica fue “ negra” por tanto, nuestros antepasados fueron negros y negras. Es justo también que nos preguntemos ¿ de dónde salieron razas tan distintas? Mejor dicho, tanto colores de piel? Todo ,mis amigos lectores es debido a otro ingrediente o compuesto del cuerpo humano: a la falta de melamina y ¿ qué es ésta? La ciencia nos informa que es el pigmento que da color a la piel .En Africa con tanto sol ,la piel es oscura ,como protección a los rayos solares.

Nuestros antepasados que llegaron a climas fríos, fueron perdiendo la melamina ,para poder captar los rayos solares que no les permiten asimilar la vitamina D y su piel se tornó blanca, o sea, un blanco es un “ negro desteñido ”Se concluye así que la diferencia entre las razas humanas consiste en un poquito más o menos de melamina .Por lo tanto, NO hay razas diferentes ,sinó hombres viviendo en diferentes climas ,por lo que cabellos rubios ,crespos o lacios ,narices chatas o alargadas son “ adaptaciones del cuerpo humano, a los diferentes ambientes en que han vivido nuestros antepasados.

Tenemos todos ,pues, la misma sangre y pertenecemos todos a familias del Africa . Del Africa vinimos, del Africa somos. Por tanto, desde que el hombre es hombre ha sido MIGRANTE. Le dejo una tarea: averigüe que significan los términos: inmigrante - emigrante. Le ayudará en su crecimiento cultural.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista