Crónica 01-09-2018

Mil millones de pesos invierte el Minvu para eficiencia energética en la Provincia de Linares

Un total de 396 familias pertenecientes a las comunas de Linares, Colbún, Longaví, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, todas de la provincia de Linares, recibieron sus certificados de subsidios del primer llamado 2018 del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, PPPF, los cuales permitirán materializar obras de eficiencia energética en sus viviendas.

La ceremonia de entrega de los beneficios se llevó a cabo en el teatro municipal de Linares y las familias organizadas en 18 comités, agradecieron los subsidios otorgados por el Minvu.

Cabe señalar que los recursos serán destinados a trabajos en innovación de eficiencia energética tales como instalación de colectores solares y acondicionamiento térmico de los hogares.

Por este concepto de subsidios el Ministerio de Vivienda y Urbanismo invirtió en la provincia de Linares mil 71 millones de pesos. “Feliz de participar de esta ceremonia donde más de 300 familias de la provincia reciben este beneficio y por tanto hay que agradecer el trabajo que ha realizado el Seremi Minvu y también la organización de los comités. La gente está creyendo en el gobierno del Presidente Piñera que está materializando la entrega de muchos beneficios y apoyando a una zona que realmente lo necesita”, dijo la gobernadora provincial de Linares María Claudia Jorquera.

En la ocasión el seremi del Minvu, Gonzalo Montero, destacó que en época de invierno, de bajas temperaturas y de permanentes episodios críticos ambientales declarados en zonas con mala calidad del aire, tener acceso a subsidios que ayudan a disminuir los índices negativos, es una excelente oportunidad y beneficio al cual pueden acceder las familias maulinas.

La autoridad del ramo, resaltó que desde el “Minvu no sólo estamos enfocados en entregar soluciones habitacionales de calidad, construir mejores ciudades, espacios públicos y mejorar o ampliar viviendas, sino que también entregar las herramientas que sean necesarias para que esas familias de verdad puedan mejorar su calidad de vida y ese es el mandato del Presidente Piñera y del Ministro Monckeberg que estamos aplicando en la región”.

Para el alcalde de Linares, Mario Meza, “la entrega de esta cantidad de subsidios no hace otra cosa que confirmar que en poco más de cinco meses de gestión tanto del Presidente Piñera como el ministro Monckeberg está dando sus frutos y tal cual se lo dijimos había que revertir ese escenario que para Linares no estaban llegando beneficios. Con estos subsidios las familias tienen un ahorro energético y también económico por tanto pueden invertir esa plata en otras necesidades. También felicitar el aporte que los propios vecinos realizan”.