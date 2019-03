Social 01-03-2019

Mil mujeres de Linares en programa “Junto a ti Verano Feliz 2019”

“Junto a ti Verano Feliz 2019”, es un programa de la Corporación Municipal de Linares que tiene por finalidad hacer completamente felices a todas las mujeres, de todas las edades, dueñas de casa, abuelitas, adultos mayores, para tener un día de descanso en la playa de Iloca. Para ello, a contar del martes 26 y hasta (ayer) jueves 28, cada día salieron buses con mujeres de la comuna que tomaron esta oportunidad para ser regaloneadas, atendidas y disfrutar de los encantos del citado balneario. El alcalde Mario Meza, destacó que este es la cuarta versión de estos paseos, que inicio en su periodo de concejal y ha mantenido bajo su administración. “Este es el cuarto año, hemos traído a más de 4 mil mujeres de Linares a estas hermosas playas de Iloca. Las mujeres se entretienen, no tiene ningún costo asociado para ellas en lo económico, llegan temprano, toman los buses a las siete de la mañana, el viaje considera alimentación completa, concursus de zumbatón, recreación por mil y hasta el doble de Chayanne. Ellas regresan felices y con la satisfacción de muchas de ellas conocer por primera vez el mar, otras de sentirse por primera vez atendidas por un

garzón y la mayoría de ellas detener un día único y exclusivamente para descansar y disfrutar las bondades de la costa maulina”. Por su parte, el Administrador Municipal, John Sancho Bichet indicó que “este es un programa que hemos realizado con mucho afecto, con la intención de poder reconocer el tremendo trabajo que hacen las dueñas de casa, las mujeres que son un pilar fundamental en cada una de las familias de Linares y que hoy con un pequeño gesto nos preocupamos de ellas para que sean atendidas”

En tanto, las protagonistas de este programa de verano sin dudarlo agardecieron la oportunidadde poder vivir esta experiencia. Cecilia Díaz, vecina de Linares y protagonista de esta actividad comentó “esta es una felicidad inmensa, lo que no disfrute en una vida lo hice en este día. Es como que volví a vivir, es una alegría inmensa y mi corazón esta hinchado de amor y de cariño de todos los que estaban acá, en especial del alcalde y todos sus asesores que tuvo a su alrededor” También, Gladys Sarquis, sacó la voz y

dio a conocer su parecer respecto a esta oportunidad. “Yo creo que esta es una bendición de Dios que ha puesto sobre el Alcalde para que pueda ayudar atantas mujeres de la tercera y cuarta edad, a la que pertenezco yo, que no tenemos los medios para poder hacer un viaje así, un paseo tan lindo. Muchas señoras de edad como yo están tanagradecidas y no se atreven a decírselo al alcalde, yo le dije que agradezco esa preocupación quetiene por la gente mayor, que ojalá le dé larga vida para que pueda seguir ayudando a tantaspersonas mayores que somos en este país”, manifestó la vecina.