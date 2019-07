Nacional 19-07-2019

Miles de millones y casos pendientes: El costo del 27F para el fisco, a casi 10 años de la tragedia

A pocos meses de cumplirse 10 años del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, Cooperativa Regiones obtuvo vía transparencia, información sobre los miles de millones de pesos que el fisco se ha visto forzado a pagar por demandas indemnizatorias y la abultada suma que se expone, aún, a pagar por causas pendientes.

El Estado ha sido condenado a pagar 7.175 millones de pesos (equivalente a 10 millones 310 mil dólares) en indemnizaciones a los familiares de las víctimas de esta tragedia.

La catástrofe del 27F dejó 156 personas fallecidas y 25 desaparecidas, según las cifras oficiales. En su mayoría, las víctimas se concentraron en las regiones del Maule y el Biobío.

En un documento obtenido vía transparencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), informó a Cooperativa Regiones que en total hubo -ya no habrá más- 63 demandas individuales y colectivas que buscan una compensación por la falta de servicio por parte de las autoridades, que esa madrugada cobró la vida de alguno de sus seres queridos.

De la totalidad de las demandas, en 25 causas el Fisco no fue condenado ya sea porque el querellante desistió de la demanda o porque el CDE ganó el juicio. En las 24 restantes el Estado perdió.

Restan, sin embargo, otras 14 causas que todavía no tienen resolución judicial y que en cuanto a las aspiraciones de las familias, son las más cuantiosas ya que demandan en total 42.105 millones de pesos (unos 60,5 millones de dólares).

Maule: 15 causas. Demanda $51.940.000.000 / Se ha pagado 1.605.000.000