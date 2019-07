Nacional 04-07-2019

Mina Invierno: Gobierno compromete ayuda para trabajadores despedidos

Luego de que más de 300 trabajadores fueran despedidos de la Mina Invierno en las últimas semanas, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, visitó la Isla Riesco para anunciar un plan de reconversión laboral que los favorezca.

Los despidos masivos se dieron a partir de una medida cautelar emitida por el Tribunal Ambiental de Valdivia, que impide al yacimiento la operación de tronaduras bajo los 100 metros sobre el nivel del mar.

La autoridad se reunió con trabajadores, dirigentes y la gerencia de la mina en Magallanes este martes para plantearles la medida, y aseguró que "aquí no hay ninguna presión al Poder Judicial".

"Tenemos una medida cautelar que no permite realizar operaciones de tronadura, pero no es una decisión definitiva. Por lo tanto, en la medida en que no exista una decisión definitiva, hay un grado de incerteza, que evidentemente perjudica no solo la operación de la mina, sino que también a los trabajadores en su fuente de ingreso", explicó.