Deporte 03-04-2019

MINDEP-IND asesora formación de Club Deportivo de Ciclismo Adaptado

Seis familias de Villa Alegre y su equipo médico se adjudicaron proyecto de bicicletas con sillas de ruedas que les permitirá mejorar su calidad de vida.

La Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, apoyará la creación de un Club Deportivo de Ciclismo Adaptado en la comuna de Villa Alegre.

Lo anterior, tras presentarse el proyecto “A todo pedal, con mi hijo salgo a explorar”, adjudicado por un grupo de papás y mamás, apoyados por un equipo de salud, financiado mediante un Concurso organizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos expresó que “le entregamos la documentación para que ellos se organicen como club deportivo y así puedan postular a las iniciativas que tenemos a través del Fondeporte, Donaciones, como así la instancia del 2 % del Gobierno Regional. La inclusión es parte de la política del Gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nos enorgullece esta iniciativa, ya que como Misterio del Deporte tenemos la misión de fortalecer el deporte inclusivo en la región, por tal motivo agradecer y felicitar a estas profesionales que han ido más allá de trabajar con los niños al fortalecer el deporte a través de bicicletas adaptadas para que estos niños y jóvenes pueden sentir la naturaleza y el medio que les rodea de otra manera”.

Senadis les financió la compra de seis bicicletas especiales, dotadas de sillas de ruedas para atender a pacientes con parálisis cerebral.

La mamá Teresa González señaló “muy feliz por este proyecto. Gracias a todos por el apoyo. Los niños no se quieren bajar de su bicicleta”.

A estos conceptos se sumó la mamá Blanca Ayala “espectacular. No hay palabras. Ver la alegría de los niños, es muy especial”.

La terapeuta ocupacional Nicolle Rojas manifestó que los beneficios de estas bicicletas con sillas de ruedas son “desde lo sensorial, sentir el viento y los ruidos. El movimiento. Es decir, el niño tiene una perspectiva más amplia que estar en una silla de ruedas, además del apego con su mamá o la persona que le realiza el paseo”

Esta noble labor la comparte con su colega Fernanda Molina, quienes se emocionaron al explicar a las autoridades el sentido de apoyar a sus pacientes con este medio de movilización.

El proyecto fue destacado por el Subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Villarreal “esta es una gran experiencia. Estamos reforzando a seis familias. Ellas y el equipo médico que atiende a sus hijos conformarán el primer Club Deportivo de Ciclismo Adaptado del país. Por un lado, busca dar una solución de movilizar a los niños a sus controles y, por otro, genera una oportunidad de hacer actividad física y traspasar a la comunidad que la discapacidad no significa estar postrado en la casa”, subrayó.

Un elogiable aporte a construir una sociedad mejor, indicó el Seremi de Mideso, Juan Eduardo Prieto “esto es lo que buscamos desde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Iniciativas privadas de la mano de iniciativas públicas que nos permiten mejorar la calidad de vida-en este caso- de estas seis familias a quienes una bicicleta adaptada a una silla de ruedas, les ha cambiado el sentido de vivir”.

La idea es seguir mostrando esta forma de ciclismo adaptado en otras comunas de la Región, demostrando que la inclusión es una realidad en el deporte.