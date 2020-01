Deporte 02-01-2020

MINDEP-IND gestiona becas deportivas para acceder a la educación superior



La iniciativa busca que las entidades de educación superior maulinas otorguen este beneficio a deportistas destacados y con proyecciones al alto rendimiento, evitando que emigren a otras regiones del país.

Un acercamiento con las principales casas de estudios superiores de la Región del Maule ha tenido la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, con la finalidad de incentivar la entrega de becas deportivas a destacados deportistas en el ámbito regional, nacional o internacional.

Lo anterior, como uno de los compromisos del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a través del Mindep-IND, en generar las condiciones para que los deportistas que tengan proyecciones hacia el alto rendimiento en su etapa escolar y que una vez que postulen a estudios superiores, se puedan seguir desarrollando en la vida universitaria.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos indicó “como Mindep-IND estamos muy interesados en que nuestros deportistas más destacados, sigan una carrera universitaria y que les permita tener una profesión. Me he reunido con autoridades de la Universidad Autónoma y la Universidad Católica del Maule y les he explicado nuestro interés de que estos deportistas reciban un apoyo. La forma de lograrlo desde la Educación Superior es que se les considere a través de becas deportivas y el día de mañana, no solo estudien, sino que también defiendan a su Universidad en las competencias de los deportes que ellos practican, como también a través del programa del Mindep-IND que se ejecuta a lo largo del país que son las Ligas de Educación Superior (LDES). Debo decir que me siento feliz por la acogida que hemos tenido a este planteamiento que les he extendido”, dijo la máxima autoridad del deporte regional.

Esta iniciativa de ofrecer becas deportivas permite facilitar el ingreso y la permanencia del deportista en la Universidad, por lo cual es ideal entregarles una política de flexibilidad curricular, entendida desde un punto de vista institucional, con énfasis en apoyarlos.

Sobre el particular, el Jefe del Departamento de Deportes de la Universidad Católica del Maule, Gastón Díaz Coria expresó “concordamos con la Seremi Alejandra Ramos, la importancia que nuestros deportistas no se vayan de la región. Que estudien acá y por eso se encuentran disponibles estas becas. UCM ofrece dos cupos deportivos de unos 70 ingresos especiales. También depende de lo que ellos quieran estudiar. A veces no alcanzamos a ocupar todas las becas porque los requerimientos son para carreras de las Ciencias de la Salud, Ingenierías y Construcción”, sostuvo.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, respondió favorablemente a este requerimiento del Mindep-IND.

Su Vicerrector Dr. Juan Tosso Torres explicó “los deportistas destacados en todas las disciplinas cuentan con un amplio apoyo para la práctica de su deporte, dando flexibilidad a su obligatoriedad de asistir a clases, talleres o laboratorios en los casos que se justifiquen. A contar de la Admisión 2020, nuestra Universidad, abrirá la posibilidad de postular a ingreso especial para deportistas destacados, lo que irá asociado a una beca que consistirá en descuento del arancel de las carreras de la Corporación, excepto Medicina, Obstetricia y Puericultura, Odontología y Enfermería”, subrayó la autoridad académica.

En tanto, el Rector de la Universidad de Talca, Dr. Álvaro Rojas Marín remitió al Mindep-IND una conceptuosa nota en donde expresa “nuestra casa de estudios dispone de 20 cupos mediante un Programa de Admisión Especial para alumnos talentosos, en las áreas de música, ciencias y deporte, el cual no considera beneficios de arancel ni de matrícula. En 2019 ingresaron 7 estudiantes por talento deportivo. La Universidad ofrece tres becas por mérito deportivo, equivalentes a 20 U.F. anuales de libre disposición”.

Las partes se comprometieron a reforzar la promoción de este beneficio tendiente a que los deportistas maulinos, accedan a estudios superiores mediante Beca Deportiva 2020.

Ya respondió la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, la cual destinará un cupo a esta iniciativa.