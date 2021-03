Social 19-03-2021

MINDEP-IND incorpora a jóvenes con discapacidad a realizar su práctica profesional

*Maikol González y Cristina Pasmiño cumplirán 540 horas cronológicas de práctica profesional en la carrera de administración de empresas.

Un cordial recibimiento brindó la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez y el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, Sebastián Pino Sáez a los alumnos CFT-San Agustín, Cristina Pasmiño y Maikol González.

Ellos se incorporan a Mindep-IND como estudiantes en práctica de la carrera de administración de empresas.

Cristina fue destinada a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Regional, mientras que, Maikol González a la Piscina Temperada Fiscal.

Tras el recibimiento, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos recalcó “muy contentos por esta etapa que inician Cristina y Maikol con nosotros. Ellos vienen en su calidad de estudiantes del Centro de Formación Técnica San Agustín para realizar su práctica profesional. Los acogemos con mucho cariño y serán uno más dentro de nuestro personal tanto en la dirección regional como en la Piscina Temperada Fiscal, para lo cual tendrán un profesor-guía que les destinarán tareas específicas. Uno de los lineamientos de la gestión regional es la inclusión, y que mejor comenzar con estos jóvenes. Es una forma efectiva de inclusión, así que todo el éxito para este proceso educacional que compartirán en nuestro servicio”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Para Cristina Pasmiño Valdés “es una linda experiencia llegar acá, así que muchas gracias por la oportunidad. Mi profesora-guía será la señorita Anita Palma. Tengo que cumplir 540 horas cronológicas”, contó emocionada.

Estará efectuando su práctica en administración de empresas en la Unidad de Recursos Humanos.

Por su parte, Maikol González, reconocido tenimesista paralímpico, empezó sus funciones en la Piscina Temperada Fiscal.

El alumno talquino agradeció esta posibilidad de completar sus estudios “quiero agradecer esta oportunidad que me dan para cumplir mi práctica profesional. Son 540 horas cronológicas, así que a esperar las indicaciones que me va a dar mi profesor-guía, Andrés Díaz. Estoy a disposición a lo que me digan. ¿Mi deporte? Me ha sido difícil entrenar por esto que está pasando. Es difícil enfocarse cuando tampoco tenemos torneos. No hay nada definido, así que sigo entrenando en mi casa”, dijo el deportista.