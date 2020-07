Deporte 24-07-2020

Mindep-IND promueve la actividad física mediante videos en sus redes sociales



La comunidad puede encontrar entretenidas clases con rutinas de ejercicios para mantenerse en condición física durante el confinamiento.

Dinámicas clases de actividad física contiene la oferta programática del Mindep-IND en tiempos de pandemia por Covid-19.

Una forma de entrenar en casa, siguiendo las rutinas de ejercicios que desarrollan los profesores de los Programas “Crecer en Movimiento” y “Deporte de Participación Social”.

Estos vídeos se pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter del Mindep-IND, dirigidos a diversos grupos etarios, como una forma de hacer más entretenido este tiempo de confinamiento.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez expresó que “en el marco del llamado realizado por el Gobierno de Chile a evitar salir a las calles en este tiempo de pandemia, es que llevamos varias semanas subiendo estas cápsulas de actividad física a nuestras redes sociales de Mindep-IND, y con ello apoyar la campaña “Entrena en Casa”; la que busca fomentar la práctica de actividad física dentro de los hogares no solo de los chilenos, sino que de nuestra ciudadanía maulina y que mejor con nuestros profesores. Por lo que estamos felices por las visualizaciones que hemos tenido, lo que demuestra el interés de las personas en seguir las rutinas de ejercicios que preparan y realizan los profesores de CEM y DPS y son presentan de manera virtual. Hay vídeos de actividad física para todas las edades e incluso para invitar a la familia a ocupar su tiempo en casa por esto de la pandemia, evitando el sedentarismo. Son clases sencillas y que se pueden encontrar a cualquier hora que las personas quieran ingresar a nuestras redes sociales”, dijo la autoridad del deporte regional.

La comunidad puede encontrar clases de pilates, yoga, zumba, entrenamiento funcional, rutinas de ejercicios relacionadas a deportes específicos, charlas motivacionales, entre otros.



Las clases tiene continuidad, por lo cual las personas van recibiendo permanentes dinámicas para hacerlas más entretenidas.

El coach de fútbol y profesor del DSP-Maule, Jaime Nova Vidal, contó su experiencia: “me ha tocado dar charlas a través de estos videos. Yo soy técnico de fútbol en donde el tema explicativo es distinto impartirlo a través de cápsulas, en el sentido de que el mensaje lo lleven de la mente a la cancha. Sin embargo, ha sido una linda experiencia entregar los conocimientos con variados temas. Hay muchas cosas que explicar, así que siempre va hacer dinámico. Nunca me guardo nada. Se ha aprovechado bien esta ´pausa de cancha´ por la pandemia para nutrirnos todos de la parte teórica que es importante para desarrollar después en la práctica. He ido realizando charlas sobre reglamentos, leyes de juegos, bases, fundamentos, etc. De todo un poco. Esa es la idea. Esto es dirigido a todo tipo de público”.