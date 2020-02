Crónica 18-02-2020

Mineduc abre segundo periodo de postulaciones a beneficios estudiantiles para la educación superior 2020

El próximo 6 de marzo habrá una actualización de resultados con los puntajes PSU 2020.

Para quienes no llenaron el FUAS en octubre y noviembre pasado, el nuevo periodo se extenderá entre el 14 de febrero y el 13 de marzo.



El Ministerio de Educación abrió el jueves 14 un nuevo proceso de inscripción para que los jóvenes que no completaron el FUAS en octubre y noviembre pasado, puedan hacerlo y así postular a la Gratuidad, Becas y Créditos en 2020. Para completar el formulario, deben ingresar a la plataforma www.fuas.cl hasta el viernes 13 de marzo, a las 14 horas. Además, podrán hacer sus consultas a través del call center de Ayuda Mineduc en el teléfono 600 600 2626, o en el fan page “Estudiar es mi Derecho” https://www.facebook.com/estudiaresmiderecho/.

Por otra parte, a mediados de la semana pasada se informó sobre el resultado de la preselección de beneficios estudiantiles que, para estos efectos, consideró los resultados de la PSU 2019. Asimismo, el Mineduc destacó que el próximo 6 de marzo se hará una actualización de la preselección de beneficiarios, en la que se incluirán también los resultados de la PSU 2020.

El proceso de postulación que se realizó entre octubre y noviembre pasado, arrojó los siguientes resultados de preselección de beneficios: 191.791 estudiantes podrían optar a Gratuidad, 45.040 a becas de arancel y 3.121 a créditos del Fondo Solidario.

El Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas destacó que: “Es necesario recordar que la preselección no es un resultado de asignación, sino que es un paso informativo, por lo tanto, el estudiante debe matricularse en un instituto profesional, centro de formación técnica o universidad, para que el beneficio se haga efectivo”. De igual forma, indicó que quienes no alcanzaron a inscribirse en la primera etapa, ahora tienen la oportunidad de hacerlo: “Queremos que todos los estudiantes que tengan las condiciones y aptitudes para ingresar a la educación superior lo puedan hacer, sin importar su situación socioeconómica y se sumen a los más de 790 mil jóvenes que hasta el año pasado contaban con algún tipo de beneficio estudiantil”.

Fechas importantes:

• 14 de febrero. Inicio segundo periodo de postulación FUAS 2020, para acceder a Gratuidad, Becas y Créditos.

• 6 de marzo. Actualización resultados de preselección de beneficios estudiantiles considerando puntajes PSU 2020.

13 de marzo. Finaliza el segundo periodo de postulación FUAS 2020