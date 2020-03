Nacional 26-03-2020

Mineduc anuncia que no habrá clases en todo abril: Se extiende suspensión y se adelantan vacaciones

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que las clases se suspenderán por dos semanas más a raíz de la crisis provocada por el coronavirus. Asimismo explicó que se adelantarán las vacaciones de invierno para el próximo mes. De esta manera, aclaró la autoridad, durante todo abril los estudiantes deberán permanecer en sus casas y no acudir a sus respectivos establecimientos educacionales. De esta manera, aclaró la autoridad, durante todo abril los estudiantes deberán permanecer en sus casas y no acudir a sus respectivos establecimientos educacionales. El ministro anunció además que el año escolar se extenderá durante todo el mes de diciembre. Según dijo el titular de la cartera, esta medida aplicará para los jardines infantiles y para todos los establecimientos educacionales, incluyendo municipales, subvencionados y particulares pagados. "Creemos que esta medida de extender la suspensión de clases y anticipar las vacaciones de invierno y señalar también que el año escolar terminará a fines de diciembre van en la dirección adecuada de, por un lado, resguardar la salud de todos los chilenos y por otro asegurar que estas medidas sanitarias no afecten en demasía el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes", puntualizó el ministro. Asimismo hizo un llamado a los alumnos a mantener su ritmo de estudio durante el período de suspensión de clases, "obviamente adecuándose a la circunstancias que estas medidas implican" y compatibilizando la situación con el cuidado de la salud de todos los chilenos.