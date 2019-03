Política 05-03-2019

Mineduc asegura que 19 mil escolares no se han matriculado por no estar conformes con el colegio que les asignó el sistema

Cuando ya se está iniciando el año escolar 2019, el Ministerio de Educación informó que cerca de 19 mil niños no se encuentran matriculados en ningún colegio, debido a que sus padres no están conformes y se resisten a inscribirlos en el establecimiento que les fue asignado a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Este sistema –que forma parte de la Ley de Inclusión– establece, entre otras cosas, que en caso de que un colegio reciba más demanda de alumnos que los cupos que tiene disponibles, éstos se deben asignar a través de un sistema aleatorio. Según los datos del Mineduc, con la aplicación de este sistema sólo el 51% de los alumnos quedó en su primera preferencia.

"Éste es un problema que también genera este sistema de admisión escolar, porque hay 19 mil alumnos sin matrículas a lo largo de todo Chile –es la cifra que teníamos la semana pasada–, sin perjuicio de que existen vacantes suficientes en el sistema público. Pero son padres que, no quedando en colegios de su preferencia, se niegan hasta hoy a admitir que los tienen que matricular en colegios que ellos no eligieron", sostuvo la ministra del ramo, Marcela Cubillos. Ante esos casos, explicó que en cada región los seremis están informando a esas familias sobre los colegios en que aún hay vacantes, para que puedan matricular a sus hijos.

"Se está trabajando en cada seremi para ponerles a disposición las vacantes, para que los padres, entre las vacantes que tienen, elijan y matriculen a sus hijos (...) Nosotros hemos hecho un llamado (...) pero hay muchos padres que se resisten a aceptar", señaló Cubillos. Coquimbo es donde menos alumnos quedaron en su primera opción Aunque a nivel nacional, el 51% de los alumnos quedó en el colegio de su preferencia, existen grandes diferencias entre las distintas regiones. Según datos del Mineduc, mientras en la Región de la Araucanía el 64,6% de los alumnos fue admitido en su primera opción, en la Región de Coquimbo la cifra bajó a un 37,7%.