Social 17-02-2019

Mineduc asignó 155.701 beneficios estudiantiles para la Educación Superior

El Ministerio de Educación publicó, a través de los sitios www.gratuidad.cl y www.beneficiosestudiantiles.cl, los primeros resultados de asignación 2019 de gratuidad, becas y crédito del Fondo Solidario, para los jóvenes que completaron el formulario FUAS en el proceso de inscripción realizado entre octubre y noviembre de 2018.

Del total de beneficios entregados, 141.360 se otorgaron a estudiantes que ingresan a su primer año de carrera, mientras que 14.341 se entregaron a jóvenes que ya cursaban una carrera.

Un 62,4% de los estudiantes que obtuvieron beneficios estudia en regiones distintas a la Metropolitana (97.109 alumnos), principalmente en Biobío (18.407 alumnos, 11,8% del total), Valparaíso (18.189 alumnos, 11,7% del total), Maule (10.785 alumnos, 6,9% del total) y La Araucanía (9.969 alumnos, 6,4% del total). En Santiago, en tanto, los estudiantes que recibieron algún beneficio fueron 58.592 (37,6% del total).



Perfil de los beneficiados

Del total de 155.701 beneficios otorgados por Mineduc este jueves, 93.162 corresponden a Gratuidad, 57.820 a becas de arancel y 4.719 a créditos del Fondo Solidario.

Un 56,2% de los beneficios asignados (87.540) se entregó a jóvenes matriculados en institutos profesionales o centros de formación técnica, mientras que un 43,7% (68.093) fue otorgado a estudiantes inscritos en universidades, y un 0,1% (68) corresponde a alumnos de las escuelas de las FFAA.

El 51% de los estudiantes que obtuvieron beneficios (79.448 alumnos) proviene de establecimientos educacionales particulares subvencionados; mientras que un 46,7% (72.694 alumnos) estudió en un colegio municipal, y un 2,3% (3.537 alumnos) egresó de un establecimiento particular pagado.

Por otra parte, el 56,3% de los estudiantes beneficiados son mujeres (87.608 alumnas), mientras que los hombres representan un 43,7% del total (68.093 alumnos).



Gratuidad

Un total de 93.162 estudiantes, tanto nuevos como antiguos, accedieron a Gratuidad, por lo que podrán cursar o continuar su carrera en la Educación Superior sin tener que pagar ni matrícula ni arancel.

Del total de jóvenes que accedieron a Gratuidad, el 52,5% estudia en un CFT o IP (48.872 estudiantes), mientras que un 47,5% (44.290 estudiantes) está matriculado en una universidad.



Arancel ajustado en instituciones adscritas a Gratuidad

A partir de 2019, los estudiantes matriculados en casas de estudio adscritas a Gratuidad, que no cumplan con los requisitos para acceder a este beneficio, y cuyo nivel socioeconómico no corresponda al 10% de los hogares con mayor ingreso del país, podrán optar a un arancel cuyo valor dependerá de la situación socioeconómica del estudiante.



Nueva postulación y apelación online

Junto con la primera entrega de resultados, el Ministerio de Educación abrió hoy un nuevo proceso de inscripción para que todos los jóvenes que no completaron el FUAS en el proceso de octubre y noviembre pasado, puedan postular y optar a la Gratuidad, becas y créditos en 2019. Para hacerlo, deben ingresar a la plataforma de inscripción a través de los sitios www.gratuidad.cl o www.beneficiosestudiantiles.cl hasta el 14 de marzo.

En tanto, quienes obtuvieron un resultado con el cual no están conformes y quieren apelar, deberán hacerlo hasta el 08 de marzo y únicamente de manera online. Las causales de apelación y los documentos que los alumnos deben enviar para respaldar cada una de ellas, están publicados en los sitios www.beneficiosestudiantiles.cl y www.gratuidad.cl. Además, podrán hacer sus consultas sobre este proceso a través del call center de Ayuda Mineduc 600 600 2626, o en el fanpage “Estudiar es mi Derecho” .