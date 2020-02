Crónica 01-03-2020

MINEDUC aumentará a 120 mil los estudiantes beneficiados por el plan Escuelas Arriba



“Como país, nuestro principal desafío es asegurar que todos los niños y jóvenes de Chile reciban una educación de calidad. Para 2020 hemos ampliado el programa Escuelas Arriba a 466 escuelas y liceos, que reciben aportes del Estado, y fueron clasificados como insuficiente para que reciban un apoyo focalizado, beneficiando así a más de 120.000 estudiantes”, dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa, al comentar las novedades de esta iniciativa para 2020.



A propósito del plan y su aumento de cobertura, el secretario regional ministerial de Educación del Maule, Carlos Azócar, detalló que en 2019 fueron dos los establecimientos que participaron en la iniciativa, con 25 alumnos beneficiados, mientras este año serán 15, con 1.845 estudiantes.



Por otra parte, si bien se mantienen dos de los componentes del Plan: Nivelación de Aprendizajes y la Prevención del Ausentismo Escolar, este año se agrega un tercero: el acompañamiento y asesoría técnico-pedagógica a los equipos directivos para asegurar una mejora sostenida del proceso enseñanza-aprendizaje, apoyo que se entregará a través de los equipos de supervisión del Mineduc.



Sobre el trabajo desarrollado por el programa, Nurys Pérez Jaque, directora de la Escuela Paso Nevado, se manifestó muy esperanzada en la ayuda que el programa puede prestar en específico con el problema del ausentismo,



“Me interesa este Plan, porque esperamos poder subir los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es lo primero que me motiva a estar acá. Espero poder mejorar la calidad de la educación de mis niños y lo que más me importa ahora es el tema del ausentismo escolar, ya que estamos insertos en un sector rural precordillerano con muy difícil acceso a la escuela; el invierno es muy crudo, con heladas y nieve, quedando los estudiantes aislados en sus casas, por tanto con mucho nivel de ausentismo, y lo ideal es que el programa me ayuda a fortalecer esto para que los niños no pierdan la continuidad escolar”.





Las clases demostrativas comenzarán en marzo y serán lideradas por profesores pertenecientes a la Red Maestros de Maestros del CPEIP, con la finalidad de fortalecer la didáctica de la enseñanza, a través de la modalidad de aprendizaje entre pares. Las clases se realizarán con 500 docentes de 250 establecimientos que forman parte del Plan.