Nacional 05-01-2022

Mineduc: brotes de covid-19 en colegios no superó el 1,8% en promedio mensual y vacunación alcanzó el 80%



De acuerdo con el balance realizado por la cartera, el año escolar culminó con un 99% de los recintos con clases presenciales y un 97% de jardines con sus puertas abiertas.

"Partimos el año 2021, en un consenso transversal respecto a que la presenciabilidad fue establecida como un elemento fundamental del segundo año en contexto de pandemia. Para ello, las comunidades educativas contaron con apoyo para propiciar el retorno presencial a las aulas con seguridad sanitaria y para desarrollar actividades híbridas según la realidad y el contexto marcado por la situación sanitaria". Con estas palabras, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, realizó un repaso por lo que fue el año escolar 2021. A través de un balance, la autoridad dio a conocer que los brotes de covid-19 en establecimientos educacionales tuvieron un promedio de 1,8%, situación se estabilizó durante el segundo semestre en cifras que no superaron el 1%.

En esa línea, el secretario de Estado informó que el 80% de la comunidad escolar se encuentra vacunada, lo cual permitió que que al cierre del año escolar un 99% de los recintos escolares estuvieron con clases presenciales, y un 97% de la educación parvularia mantuviera sus puertas abiertas. "Las cifras avalan que el proceso de regreso a clases ha sido seguro: al 15 de diciembre, un 80% de los estudiantes ya contaba con su esquema de vacunación completo, además, la correcta aplicación de los protocolos sanitarios y los procesos de vigilancia epidemiológica lograron mantener los brotes de covid-19 en los establecimientos educativos en niveles muy bajos, no superando el 1,8% en promedio mensual, y disminuyendo considerablemente el segundo semestre, donde no se llegó al 1% de brotes ningún mes", señaló Figueroa. Según recordó el jefe de la cartera de Educación, en febrero de 2021, se realizó un encuentro transversal y se estableció la relevancia de implementar un retorno seguro a clases. En esa línea, se estableció una mesa de trabajo con diversos actores del sistema educativo que concretaron una serie de acciones para llevar a cabo el año escolar.