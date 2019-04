Nacional 16-04-2019

Mineduc defiende polémicos folletos del SAE: "Si alguien considera que es mala propaganda es consecuencia del diseño"



El Ministerio de Educación defendió el contenido de los folletos con información sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) –que comenzará a regir este año en la Región Metropolitana–, los que fueron distribuidos esta mañana por autoridades de esa cartera en colegios de la capital, y que además se publicaron en redes sociales. En los folletos se explica qué es el SAE, las fechas del proceso y detalla que cuando hay más postulantes que vacantes, los cupos se asignan de forma aleatoria. También incluye un recuadro donde se señala que "el SAE ya fue aplicado en el resto de las regiones del país en 2018, donde resultó que sólo 1 de cada 2 postulantes quedaron en su primera preferencia". Informa además que en el sistema "no se considerará" una serie de variables, como "el rendimiento académico", "el esfuerzo que una familia está dispuesta a hacer para conseguir un cupo en un determinado colegio" o "la afinidad con el proyecto educativo", entre otros, que son aspectos que el Ejecutivo incluye en su proyecto de ley para modificar el SAE.

La publicación recibió críticas en redes sociales. El ex jefe de Educación General del Mineduc en el gobierno anterior, Gonzalo Muñoz, escribió en Twitter: "No creo exista precedente en nuestra historia educacional de algo como esto. @Mineduc difunde el uso del nuevo sistema de admisión escolar torpedeándolo en los propios documentos oficiales! Me parece que amerita un pronunciamiento de @Contraloriacl". Consultado sobre la polémica, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo que "es fundamental que la ciudadanía esté interiorizada respecto de los cambios que implica el SAE, específicamente en la Región Metropolitana" y aseguró que "lo que se hizo hoy día fue entregar información precisa respecto de las características del sistema de admisión, de las consecuencias que implica el cambio en la admisión para la ciudadanía y, por lo tanto, el Ministerio de Educación lo que hace es cumplir con el deber de entregar esa información".