Nacional 01-12-2019

Mineduc dispone que clases no realizadas después del estallido social no deben recuperarse

La pérdida de clases y las alteraciones en el funcionamiento de los colegios es un tema que ha preocupado a estudiantes, sostenedores y autoridades desde que estalló la crisis social, el pasado 18 de octubre. La posibilidad de que el año escolar se extienda a los meses de vacaciones o que la baja asistencia afecte las subvenciones son algunos de las inquietudes. Para despejar dudas y "dar certezas" frente a este escenario, el Ministerio de Educación envió un oficio a los secretarios regionales ministeriales de Educación, con una serie de orientaciones. Primero, se reafirma que el cierre del año escolar es el 6 de diciembre, para los colegios con jornada escolar completa; y el 20 de diciembre, para aquéllos que no tienen ese horario.



Como hay dificultades en diversos territorios del país y algunos colegios se vieron en la necesidad de suspender sus clases, en la medida en que los contenidos pedagógicos estén cubiertos, esas clases no debe ser recuperadas, lo que se verá localmente en cada seremi", indicó a Emol el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. La autoridad detalló que los establecimientos que no han tenido clases desde el 18 de octubre hasta ahora son cerca del 8%, pero que más del 90% sí ha estado en clases durante noviembre "con la flexibilidad que el ministerio entregó para que pudiesen operar". Explicó que "la primera semana (de la crisis), el sistema escolar se vio muy afectado", pero que a la semana siguiente "la gran mayoría de los establecimientos volvieron a clases". Clases perdidas por paro docente sí deben efectuarse En cuanto a las jornadas que se perdieron este año debido al extenso paro del Colegio de Profesores, que obligó a más de 2.300 colegios a recalendarizar las clases, se dará a los sostenedores la opción de que puedan cumplir esa programación durante los meses de diciembre y enero; o bien, al inicio del año escolar 2020. En este último caso, los colegios deberán iniciar el año escolar anticipadamente, en el mes de febrero. La alternativa que elijan deben informarla a la respectiva seremi, hasta el miércoles 4 de diciembre. "Se trata de entregar toda la flexibilidad necesaria y asegurar que los establecimientos que paralizaron a mitad de año, tienen que de todas maneras recuperar esas clases, pero lo pueden hacer o en diciembre o adelantando el inicio del año escolar 2020", comentó el subsecretario.