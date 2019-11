Social 12-11-2019

Mineduc extiende plazo de postulación para Beneficios Estudiantiles a la Educación Superior

Hasta el próximo viernes 15 de noviembre estará abierto el formulario de inscripción disponible en www.fuas.cl. “Hemos ampliado por segunda vez el plazo para que todos los jóvenes que el próximo año quieren ingresar a la educación superior puedan completar con tranquilidad el formulario. No queremos que nadie con talento quede fuera de la educación superior por motivos económicos”, enfatizó el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.



Con el objetivo de que todos los jóvenes que aún no han podido concluir su inscripción tengan tiempo para hacerlo, el Ministerio de Educación extendió el proceso de postulación a la gratuidad, becas y créditos para la Educación Superior 2020 hasta el próximo viernes 15 de noviembre a las 14:00 horas. En este proceso, los estudiantes que quieran ingresar a centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades, y aquellos que ya están cursando una carrera y no cuentan con ayudas estudiantiles, podrán completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en www.fuas.cl y así estar postulando a todos los beneficios estudiantiles del Estado.



El secretario regional ministerial de Educación del Maule, Carlos Azócar Cabello, celebró la extensión del plazo y reiteró el llamado a completar el formulario en www.fuas.cl ya que esos datos son imprescindibles para la asignación de cualquier beneficio y/o ayuda.



“Es esta una gran noticia porque siempre hay estudiantes que por diversas razones se ven demorados en su postulación, hay veces que faltan datos para llenar el formulario, etc. Esta extensión del plazo es muestra del empeño de Mineduc y del presidente Sebastián Piñera en que ningún estudiante se quede sin estudiar por causales económicas. Siempre recibirán algún tipo de apoyo, algunos gratuidad; otros, becas; otros, becas de alimentación. Pero siempre estará el respaldo de esta administración a los sueños y expectativas de estudiantes y apoderados”, enfatizó el secretario ministerial.



Los estudiantes que ingresen a su primer año de Educación Superior en 2020 podrán optar a los siguientes beneficios: Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, Beca Excelencia Académica, Beca Puntaje PSU, Beca Excelencia Técnica, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca Juan Gómez Millas Extranjeros, Becas para estudiantes en situación de discapacidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario, Crédito con Garantía Estatal (CAE), Beca de Alimentación (Junaeb).



Además, en el mismo sitio hay otros formularios que permiten optar a las Becas Vocación de Profesor y a las Becas de Reparación, por lo que en total los jóvenes pueden postular a 19 beneficios estudiantiles del Estado.



En tanto, los estudiantes que ya están cursando una carrera podrán acceder también a la Gratuidad, y además a la Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca de Articulación, Crédito con Garantía Estatal (CAE), Beca de Alimentación (Junaeb).



“Hoy estamos ampliando nuevamente el plazo de inscripción para que todos los jóvenes que, por diversos motivos no han podido postular, puedan hacerlo tranquilamente. Llamamos quienes el próximo año quieren estudiar en la educación superior a ingresar a www.fuas.cl y completar el formulario online. No queremos que nadie se quede fuera de este proceso”, destacó el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.



El año pasado más de 500 mil jóvenes postularon y para apoyar el proceso el Ministerio de Educación tiene disponible una red de información en los portales del Mineduc, redes sociales y el Call Center de Ayuda Mineduc 600 600 26 26.