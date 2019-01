Nacional 31-01-2019

Mineduc inició acercamientos con Ues estatales para reubicar a alumnos de U. del Pacífico

El Ministerio de Educación ya realizó un primer acercamiento con los rectores de las universidades estatales para que, eventualmente, puedan recibir a los estudiantes de la Universidad del Pacífico, en caso de que se ratifique el cierre de ese plantel. Así lo señaló el jefe de Educación Superior del ministerio, Juan Eduardo Vargas, quien detalló que "en el consejo de coordinación del viernes pasado nosotros les anticipamos que eventualmente íbamos a requerir su colaboración en este asunto". Aunque precisó que "mientras no esté formalizado (el cierre del plantel) por parte del Consejo Nacional de Educación, sería imprudente a mi juicio hacerles una solicitud más formal a estas universidades". El Mineduc envió hoy al Consejo Nacional de Educación (CNED) una solicitud para que se revoque el reconocimiento oficial a esa institución y se procesa a su cierre.

Hace unas semanas, la cartera había anunciado que llegó a acuerdo con cuatro universidades privadas y un instituto profesional para que recibieran a los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Eso fue criticado por el presidente de las universidades estatales, Ennio Vivaldi, quien cuestionó que el ministerio no hubiese contactado a ningún rector de una universidad estatal para acoger a esos alumnos, pese a que la ley de administrador provisional y de cierre establece que, ante esos casos, se le debe consultar preferentemente a las universidades estatales. Unos 200 alumnos se han trasladado a Ues que ofrecieron cupos El jefe de la Divesup detalló que, hasta el momento, se estima que cerca de 200 estudiantes de la Universidad del Pacífico ya se han trasladado a esos planteles. "No tenemos todavía la cifra final (...) son muy tentativas, hasta el momento hay cerca de 200", señaló la autoridad. No obstante, explicó que los estudiantes aún se continúan matriculando en esas instituciones, lo que ocurriría hasta el mes de marzo. En total, son cerca de 1.300 los cupos que esas cinco instituciones –universidades del Desarrollo, Mayor, Autónoma, Central y Duoc UC– han ofrecido para los estudiantes que provengan de la Universidad del Pacífico.