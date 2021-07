Crónica 16-07-2021

MINEDUC INVITA A ESTABLECIMIENTOS RURALES A PARTICIPAR EN PROYECTO QUE ENTREGA MIL BIBLIOTECAS ESCOLARES





El secretario regional ministerial de Educación, Carlos Azócar, invitó a escuelas y liceos de zonas rurales del Maule a postular al proyecto de entrega de bibliotecas y los respectivos cursos de capacitación para docentes, replicando el llamado que hiciera el jefe de la División de Educación General, Raimundo Larraín.







Azócar recordó que en la región existen 430 establecimientos educacionales rurales, entre públicos, particular subvencionados y de corporaciones educacionales, y que en muchos casos, por su baja matrícula y/o las condiciones de su infraestructura (edad, cantidad de metros cuadrados, etc.) no logran cumplir con los requisitos que se piden a los establecimientos educacionales para renovar sus bibliotecas.







“La falta de un espacio y, en muchos casos, de material de lectura es una realidad que el ministerio ha tratado de resolver de muchas maneras; con diferente éxito hemos podido entregar respuestas que apoyen los aprendizajes de niños y niñas. Sin embargo, esta iniciativa de Mineduc y que diera a conocer el jefe de la División de Educación, busca entregar una solución mucho más exitosa y duradera en el tiempo para esas comunidades educativas. Así, avanzaremos un poco más en seguir mejorando las condiciones de nuestros estudiantes rurales y, de una u otros manera, emparejar la cancha ampliando sus oportunidades y recursos de aprendizaje y de diversión a través de la lectura”, manifestó Azócar.







El plan “Bibliotecas para 1.000 establecimientos rurales” está destinado a los establecimientos educacionales rurales que nunca han recibido una colección de libros del programa de Bibliotecas Escolares.







El programa no solo considera la entrega de colecciones de libros para Enseñanza Básica -los que serán entregados en 2022-, sino también capacitaciones para los profesionales encargados de las bibliotecas y la implementación de sistemas de gestión de estas.







Para participar, los sostenedores deben postular y firmar un acta en la que se comprometen a designar un encargado de la biblioteca, asegurar la participación de este profesional en los cinco cursos que considera el plan de formación y llevar un sistema de inventario de los libros.