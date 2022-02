Crónica 18-02-2022

Mineduc: Los profesores no están contra la presencialidad, el Magisterio es el que se opone

El subsecretrario de Educación, Jorge Poblete, analizó el retorno a clases presenciales del próximo marzo y fustigó la férrea oposición del Colegio de Profesores.



En conversación con Cooperativa, la autoridad de Gobierno aseguró que "Chile ha avanzado decididamente en poder implementar todas las medidas de cuidado para que el retorno a clases sea lo más seguro posible".



"La vacunación, que se suma a la aplicación de los protocolos, es la que permite que los alumnos puedan estar al mismo tiempo en una sala de clases", valoró Poblete.



"Los impactos negativos que tienen los alumnos por no asistir a su escuela han sido tremendos, y esto ha sido ratificado por organismos internacionales, en Chile por la Unicef", lamentó.



Consultado sobre el rol del Magisterio, el subsecretario manifestó que "no es correcto hablar de los profesores que se oponen al regreso a clases", porque son profesores trabajando en sus comunidades educativas los que permitieron que el año pasado termináramos con el 99% de los establecimientos abiertos".



"La dirigencia del Colegio de Profesores, tal vez gobernado por otros intereses distintos, ha planteado una constante negativa a generar las condiciones que permitan este retorno a clases", fustigó.

El presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar, comentó que "lo que más nos preocupa es que se considera que ya no existirán aforos. Hay muchos colegios del país que tienen 45 alumnos en la salas de clases, y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud están determinando que ya no existirán aforos, o sea van haber ese número de estudiantes por sala, absolutamente hacinados".



"Nos parece extremadamente irresponsable, hay que considerar que si bien es cierto la vacunación protege de enfermar gravemente, no protege respecto del contagio, por lo tanto, podríamos generar en una sala de clases con 40-45 estudiantes un espiral de contagios absolutamente grave", aseveró Aguilar.



Esta tesis fue rechazada por el propio subsecretario Poblete, quien aseguró que el "promedio de alumnos por sala es de 30. Las salas con 40 alumnos o más es de solo 5% a nivel nacional".El presidente de Colegios Particulares, Hernán Herrera, aseguró que "la verdad es que el retorno fue bastante favorable del punto de vista de la respuesta de los padres, en los colegios particulares subvencionados tuvimos sobre el 85% de retorno; en los particulares pagados sobre el 95%".

"Creemos que esa experiencia adquirida el año pasado sirve de base, tanto de darle tranquilidad a las familias en que se aplican los protocolos sanitarios, como darles respuesta también a las familias de forma tal de que ellos también puedan ir a trabajar presencialmente", añadió el representante.



En tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, explicó que "las brechas que se han profundizado particularmente respecto de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables son realmente dantescas en este ámbito".



"En lo que tiene que ver no solo con el tema educacional propiamente tal, sino que también desde los costos emocionales y de vinculación que ha tenido la pérdida de clases presenciales, y también del rol que la escuela juega para muchos niños, niñas y adolescentes en un ámbito mucho más allá de las clases; es un espacio de contención, donde se alimentan, donde tienen la posibilidad de jugar y, por cierto, desde ese punto de vista, nos parece que el retorno a clases presenciales es lo que debe pasar", sentenció Muñoz.