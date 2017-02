Política 26-02-2017

Mineduc planteó "achicar" proyecto de educación superior para darle viabilidad en el Congreso

Durante un encuentro con estudiantes beneficiados con la gratuidad en Concepción, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, planteó una posible solución para darle viabilidad al proyecto de reforma de Educación Superior en el Congreso: "Estamos buscando achicar un poco el proyecto que era muy reglamentario y que nos iba a tomar mucho tiempo su debate", señaló.

De esta forma el oficialismo busca tramitar por separado lo referente a los planteles estatales para garantizar el fortalecimiento real de las universidades públicas.

El anuncio no fue bien recibido en todos los sectores. El presidente de la Feusach y vocero de la Confech, Patricio Medina, expresó que "si la ministra plantea achicar el proyecto, me gustaría que planteara también achicar la deuda que tiene con los estudiantes" y que "la reforma es un conjunto de partes y no podemos privilegiar una u otra".

Se espera que en marzo el Mineduc presente las nuevas indicaciones a los rectores, mientras critican que algunas universidades del Cruch no entiendan que el Estado tiene una relación de responsabilidad, y no de privilegios, sobre las universidades estatales.