Nacional 19-12-2018

Mineduc por U. del Pacífico: "Hay que hacer un análisis más profundo para saber si hubo retiro de utilidades"

El jefe de Educación Superior del ministerio, Juan Eduardo Vargas, sostuvo que "si ése fuera el caso, es condenable" y responsabilizó directamente a los dueños de la universidad de la crisis.

Hasta ahora no se había hablado abiertamente de lucro en la crisis financiera que enfrenta la Universidad del Pacífico, y que la tiene al borde del cierre, pero en los últimos días las autoridades de Educación se han referido a esa posibilidad. El domingo pasado, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Alfonso Muga, declaró a La Tercera que "la familia dueña de la U. del Pacífico empezó a perder el sentido del proyecto universitario y vio que había una oportunidad de negocio más que de sacar adelante una propuesta educativa seria y rigurosa". Y este martes, el jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, se refirió a esos dichos y señaló que "si efectivamente fue así, es absolutamente condenable". "No tengo todos los antecedentes y, por cierto, hay que hacer un análisis más profundo para saber si efectivamente hubo algún tipo de retiro de utilidades de la universidad, por uno y otro mecanismo. Si ése fuera el caso, es condenable y los que se ven más afectados son los estudiantes", señaló Vargas en entrevista con radio Universo. De todas formas, el jefe de la Divesup sostuvo que "los principales responsables (de la crisis) son los dueños de la universidad. Son ellos los que, a través de una gestión deficiente y no sé si dolosa, han puesto finalmente a una institución, que tenía una reputación, en una situación de completa indefensión. Y eso es el fruto de una muy mala gestión".