Nacional 04-08-2018

Minera Escondida mantiene postura y advierte que su oferta estará vigente hasta el domingo

Durante la madrugada, el Sindicato N° 1 de Minera Esconcida rechazó la última oferta de la firma controlada por BHP Billiton y aprobaron la huelga, la que podría partir el 7 de agosto. Pese a las presiones de los trabajadores, la empresa -dueña del yacimiento de mayor producción de cobre del mundo- se mantiene firme con lo que ofrece. Así lo dejó claro Patricio Vilaplana, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida, quien señaló que «queremos que los trabajadores tengan claro que la última oferta se mantiene vigente hasta el día 5 de agosto». «Posterior a esa fecha se perderán los beneficios de $2.000.000 por firma de contrato, de $1.500.000 por compensación del préstamo habitacional, además de la condonación de intereses a quienes tienen el beneficio habitacional vigente y las 500 UF ($13.600.000 aproximadamente) de préstamo de libre disposición para los que no cuentan con él», indicó Vilaplana. Frente a la decisión del sindicato, el vicepresidente de la entidad dijo que «una huelga en Escondida tendría efectos muy negativos para nuestros trabajadores y sus familias, la empresa, la región y el país». «Todos perdemos en una huelga, esa fue la experiencia que vivimos en 2017 y creo que nadie quiere repetirla», sostuvo. Más temprano, la dirigencia del sindicato dio un ultimátum hasta el lunes 6 de agosto para que la empresa mejora la oferta, que ampliamente rechazada por los trabajadores. «El sindicato, en asamblea, ha tomado la decisión de no pedir la mediación obligatoria de la Inspección del Trabajo, no obstante declaramos nuestra disposición de conversar desde hoy mismo con la empresa a fin de constatar si existe su intención real de negociar», dijo el presidente del sindicato, Patricio Tapia. «En caso contrario, que no veamos un cambio de postura de la empresa hasta el lunes 6 de agosto, concluiremos que no tiene sentido abrir un espacio meramente dilatorio de mediación obligatoria», agregó el dirigente en una conferencia en Antofagasta.