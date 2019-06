Nacional 16-06-2019

Ministerio de Agricultura celebra la primera exportación de peras a China y anuncia que “prontamente serán los cítricos”

Un “hito” para la fruticultura chilena, según afirmaron desde el Ministerio de Agricultura (Minagri), fue el reciente despacho del primer cargamento de peras europeas cultivadas en tierra nacionales que irán a parar a China durante los próximos días. Y ahora, afirmó el ministro de la cartera, Antonio Walker, los focos estarán puestos en la negociación de los cítricos con el gigante asiático. “Este es un hito muy relevante para la fruticultura chilena, es un hito muy importante para el futuro de la fruticultura chilena, es un hito muy relevante para las regiones de O’Higgins, Maule y Metropolitana”, señaló Walker. Seguido de ello, recalcó que ahora “lo importante es que se abre la negociación de los cítricos. Terminamos la negociación de las peras europeas, se despacha el primer barco a China y ahora nos ponemos a trabajar de cabeza para abrir el mercado chino para los cítricos y esperamos que cuando el Presidente de China venga a Chile, junto con el Presidente Sebastián Piñera, podamos firmar también la apertura de los cítricos para este mercado y este socio comercial tan importante para Chile”. Condiciones para exportar a China Por su parte, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Horacio Bórquez, explicó las condiciones con las que deben contar los productos nacionales para exportar a un mercado como el chino. “Para exportar a China es necesario tener muy buenos análisis de riesgo, asegurar que enfermedades cuarentenarias que China no tiene nosotros tampoco las tengamos y que efectivamente estos frutos estén limpios de esas enfermedades”, expuso. Y agregó que “Chile tiene muy pocas enfermedades cuarentenarias y lo que hacemos con nuestro trabajo es seguir asegurando que esto no ocurra y entregar las garantías de que cumplimos con todos los estándares”. Chile exporta más de 140 mil toneladas de pera, lo que equivale a cerca de US$ 180 millones, con casi 9.000 hectáreas de peras europeas. “La misión del Ministerio de Agricultura, la misión de la asociación de exportadores, la misión del SAG, es abrir puertas en el mundo para que sigamos plantando, para que sigamos desarrollando nuestra agricultura”, destacó Walker. En tanto, el consejero político de la embajada china en el país, Zhou Yi, manifestó que “la pera chilena va a convertirse en una nueva tarjeta nacional de Chile en el marcado chino, junto con las cerezas, los arándanos y los vinos. Todos productos muy famosos en China”.