Nacional 29-03-2022

Ministerio de Agricultura extiende hasta junio decreto de emergencia agrícola en 231 comunas del país ante sequía

Ante la profunda sequía que azota al país, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informó este lunes la decisión de prolongar por tres meses -hasta junio- el decreto de emergencia agrícola en 231 comunas ubicadas en la zona central. "Hemos decidido prolongar por tres meses (abril, mayo y junio) el decreto de emergencia hídrica y de sequía en 231 municipios del país, básicamente en la zona central", dijo el secretario de Estado tras una reunión con un grupo de alcaldes en representación de diversas comunas rurales.

¿Qué significa esto? "El Ministerio de Agricultura y todos sus servicios vamos a hacer un esfuerzo de redireccionar recursos relevantes para trabajarlos con los municipios. Los municipios han aportado forraje para la supervivencia de animales", también destacó que se han fortalecido los sistemas de acumulación de agua, "para que la poca lluvia que tengamos se pueda acumular", dijo Valenzuela. El ministro, además, subrayó que habrá un esfuerzo de parte del Ministerio de Hacienda para "incentivar programas que generan empleos inclusivos" y que "se focalicen en los temas de seguridad hídrica". Por otra parte, el titular de Agricultura a la solicitud realizada por 27 alcaldes al Gobierno y que dice relación con decretar Estado de Catástrofe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O Higgins y El Maule, producto del déficit hídrico. Eso, comentó, "es algo que se evalúa a nivel de Gobierno, en consulta entre distintos ministerios que implica una serie de circunstancias, algunas que pueden terminar afectando a la agricultura". "Hay que ser prudentes y evaluarlos, y confíen en que eso lo va a evaluar el Gobierno que hoy día recibió la solicitud y se va a ver con la prudencia, pero a su vez, observando que entre estos 231 municipios hay algunos que están muy cerca de la catástrofe y eso es algo que tiene que aquilatar la autoridad", resaltó. Por su parte, el alcalde de la comuna de San Pedro y presidente de la Asociación de Municipios Rurales (Amur), Emilio Cerda, comentó que "hemos decidido estar acá hoy día para plantear nuestra situación que es muy complicada. Tenemos personas que no tienen agua para beber, que están desesperados. Tenemos que solucionar el tema de agua para beber y el tema agrícola". "Tenemos que ser comunas que podamos producir alimentos, pero esto va relacionado con el agua. Hay que preocuparse del consumo humano y agrícola, porque estamos viviendo tiempos de alimentos muy caros y los municipios rurales tenemos que producir. Para eso necesitamos que el Estado invierta", aseguró. Mientras Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) expuso que "el ministro nos ha escuchado, nos ha entendido y levantaremos distintos proyectos y programas para tener solución a nuestros problemas". "Este problema no es de izquierda o derecha, no es un problema de religión, es un problema que nos afecta a todos y aquí nos tenemos que unir por el bien del país", concluyó.