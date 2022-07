Agricultura 07-07-2022

Ministerio de Agricultura lanza aplicación móvil “Agropredial” para ir con apoyo tecnológico hacia la agricultura familiar campesina

- La app, desarrollada por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), es una herramienta tecnológica que tiene como objetivo aportar con información y apoyo en la toma de decisiones económicas y productivas para el segmento familiar del agro.

El lanzamiento de “Agropredial” fue encabezado por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la directora de CIREN, Katherine Araya, y un grupo de agricultoras y agricultores de Talagante, quienes ya se están familiarizando con el uso de una aplicación que opera como un sistema de recolección de datos de primer nivel para la mejor toma de sus cultivos.

“El presidente Gabriel Boric nos ha pedido acompañar al máximo a las familias y a las personas en estos tiempos de crisis alimentaria a nivel mundial, complicaciones que Chile va resistiendo bien por el dinamismo de toda nuestra agricultura, particularmente la Agricultura Familiar Campesina, ya que no faltan los productos en los hogares, aunque sí hay carestía de algunos de ellos”, sostuvo el ministro Valenzuela.

CIREN ha diseñado una herramienta tecnológica, que transforma la complejidad de datos recogidos durante años por sus profesionales,en una información de aplicación simple y precisa.De esta forma entrega un aportea miles de familias campesinas que requieren saber, por ejemplo, la aptitud productiva de sus predios.

“CIREN tiene convenios con la NASA (información satelital) y con muchas instituciones y una larga tradición de monitorear, mapear los recursos naturales, y que, en este caso, se ponen a disposición de la comunidad (…) En cuanto a las parcelaciones, todo el mundo tiene que cumplir una vocación agrícola y de esta manera, también, pueden acceder a generar este concepto de seriedad, corresponsabilidad y también de seguridad alimentaria”, enfatizó el secretario de Estado.

¿CÓMO OPERA LA APP?

Con objeto de disponerde la información acerca de la aptitudproductiva de especies hortofrutícolas de una manera fácil e intuitiva, es que CIREN ha desarrollado la aplicación móvil “Agropredial”, permitiendo a los usuarios consultar en terreno y desde cualquier lugar de Chile la aptitudproductiva que se presenta en un espacio para determinadas especies frutícolas.

Respecto de esto, la directora del Centro de Información de Recursos Naturales explica que “esta aplicación, que es descargable de manera gratuita en el teléfono, va a permitir a todos los ciudadanos y ciudadanas conocer qué tipo de suelo tiene su terreno, pero, además, qué puede plantar hoy día y qué puede plantar hasta cincuenta años. CIREN hoy entrega una agricultura inteligente, innovadora y mirando siempre la Agricultura Familiar Campesina. El ministro nos ha pedido democratizar la información y hoy entregamos información importantísima para la toma de decisiones”, dice Araya.

La directora, además, refuerza que “esta app va a permitir, a través de su rol de propiedad rural o a través de la georreferenciación que va a tener, saber si en su propiedad, en la de su vecino o quizás en una comuna distinta, qué tipo de suelo tiene, si es apto para plantar y qué cosa puede plantar, o si su suelo no tiene capa vegetal y se podrían generar en él, quizás, proyectos de vivienda”, agrega.

LA EXPERIENCIA

Jessica Sandia, agricultora del sector de Lonquén, ha utilizado la app y reconoce que es de suma utilidad, ya que “es que es muy importante saber qué suelo tenemos en el lugar donde vivimos y producimos. Tener la información y manejarla y en una aplicación que es amigable, no es difícil y eso es importante para algunos agricultores que, a veces, no se manejan muy bien con el celular”, señaló.

Actualmente, la información frutícolaque se obtiene mediante el Catastro Frutícola (desarrollado periódicamente por CIREN) presenta 73 especies, de las cuales “Agropredial” permite desplegarinformación para diez especies frutícolas, correspondiendo a un 13,7% de éstas.