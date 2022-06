Crónica 29-06-2022

Ministerio de Economía y Sercotec convocan a programa de apoyo para la recuperación de barrios y MiPymes afectadas por el estallido social

● En el marco del Plan de Recuperación Inclusiva “Chile Apoya” anunciado por el presidente de la República, se abrieron las postulaciones a los programas Recupera Tu Barrio y Recupera Tu Pyme, de Sercotec, dirigidos a las zonas comerciales y pequeños negocios que vieron mermada su actividad como consecuencia de acciones derivadas de las movilizaciones de 2019.



En cumplimiento de lo anunciado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en orden a aumentar la cobertura de programas de apoyo a la reactivación de pequeñas y medianas empresas, el ministro de Economía, Nicolás Grau, anunció la apertura de postulaciones a dos nuevos programas de Sercotec, a través de los cuales se busca contribuir a la reactivación de barrios comerciales y negocios afectados por el estallido y que no han logrado recobrar el nivel de sus ventas debido a la situación sanitaria que aún afecta a nuestro país.



En conjunto, ambas líneas suman 15.178 millones de pesos, con los cuales se espera beneficiar a unas 3.600 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.



“La idea de estos programas, que tienen alcance nacional, es justamente avanzar en la recuperación de estos barrios, apoyando tanto locales comerciales específicos que se vieron afectados durante el estallido, como también a las organizaciones y agrupaciones de cada uno de estos barrios, de manera tal de lograr un buen complemento entre la rearticulación de los barrios, al mismo tiempo que se logra levantar cada uno de estos locales en particular”, indicó el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau.



Por su parte, la gerenta general de Sercotec, Cecilia Schröder, señaló que la institución “ha puesto su experiencia en el apoyo a las pymes al servicio del mandato presidencial, con el fin de recuperar la actividad de los barrios y su desarrollo inclusivo y sostenible, así como de los pequeños negocios y locales comerciales”.



El programa “Chile Apoya - Recupera Tu Barrio” entregará un subsidio no reembolsable de hasta 70 millones de pesos, destinado a financiar un plan de trabajo participativo que considere un modelo de gestión del barrio y acciones para la recuperación del capital social, vía asistencia técnica, capacitación y otras actividades; mejora de la oferta comercial, en ámbitos de la imagen, comunicación y posicionamiento del barrio; mejoras a los negocios y a la infraestructura o equipamiento del barrio, y acciones para la seguridad, tales como cámaras, iluminación, planes de gestión y otros.



Cuenta con un presupuesto de 4.278 millones de pesos, con el que se proyecta apoyar a más de 1.100 locatarios ubicados en al menos 40 barrios en todo Chile.



Por su parte, el programa “Chile Apoya - Recupera Tu Pyme” se orienta a micro y pequeñas empresas que vieron mermado el desarrollo de sus actividades a raíz de acciones derivadas de las movilizaciones de 2019, priorizando a aquellas que todavía no recobran su nivel de ventas por la pandemia.