Crónica 10-01-2021

Ministerio de Educación realiza un positivo balance y anuncia la fecha de la aplicación extraordinaria de la Prueba de Transición (PDT)



Tras la primera rendición a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior, aquellos que no pudieron presentarse a la prueba por encontrarse en el listado de Epivigila del Ministerio de Salud, podrán hacerlo dentro de dos semanas.

Tras la rendición de la prueba de Historia y Ciencias Sociales, el ministerio de Educación (Mineduc) entregó un balance sobre la primera versión de la Prueba de Transición (PDT), proceso liderado por primera vez desde la cartera, a través de la Subsecretaría de Educación superior y que contó con más de 268 mil postulantes inscritos a lo largo del país.

“En el primer año que a la Subsecretaria de Educación Superior le corresponde administrar el Sistema de Acceso a la Educación Superior, la Prueba de Transición 2021 se realizó en forma segura, permitiendo que miles de jóvenes terminaran de manera tranquila un año de mucho esfuerzo”, señaló el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

El desarrollo de esta prueba se realizó con el trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, la Subsecretaria del Interior, Carabineros de Chile y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).

El Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, agregó que quienes no pudieron rendir la prueba por encontrarse en el listado de Epivigila del Minsal, podrán hacerlo dentro de dos semanas. “Se proyecta que serán cerca de 1.200 postulantes los que quedarán habilitados para rendir la prueba en una aplicación extraordinaria, que se realizará el próximo 22 y 23 de enero”.

Sobre esto, la autoridad también indicó que dentro de los próximos días se darán a conocer más detalles sobre este proceso extraordinario. En cuanto a los resultados, se publicarán el 11 de febrero a través de la Plataforma de Acceso a la Educación Superior.

En cuanto al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), su directora, Leonor Varas, sostuvo que “hemos puesto nuestra experiencia a disposición del Mineduc para desarrollar e implementar esta gran tarea que se aplicará por dos años y que incorpora cambios sustanciales para miles de jóvenes en su proceso de admisión a la Educación Superior”.

Una vez concluido el proceso de rendición el próximo 23 de enero, la Subsecretaría de Educación Superior continuará trabajando junto al Comité Técnico de Acceso en el proceso de admisión 2022, evaluando los nuevos cambios que deberán introducirse y que apuntan hacia un sistema que busca avanzar en equidad, culminando con la creación de la nueva prueba de 2023.

“Este año fue nuestra primera vez a cargo del sistema de acceso a la Educación Superior y en este corto período ya hemos podido realizar cambios significativos. El más visible de ellos, el fin de la PSU, lo que nos permitirá avanzar hacia 2023, con una nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior centrada principalmente en medir competencias de los jóvenes y no solo conocimientos específicos”, agregó el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

Cabe destacar que, en esta oportunidad, los estudiantes fueron distribuidos en dos grupos compuestos por 667 locales entre lunes y martes y 572 este jueves y viernes, logrando una rendición regular en el 100% de ellos.