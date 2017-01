Crónica 27-01-2017

Ministerio de Energía desmiente corte general de luz en el país

-Mediante un comunicado de prensa, debieron salir al paso de especulaciones e informaciones falsas de redes sociales.

El Ministerio de Energía debió salir al paso de informaciones falsas de redes sociales y descartó que se vaya a producir un corte de energía eléctrica general en el país.



Mediante un comunicado de prensa, indicó que “la información relativa a un corte generalizado de energía eléctrica en el país es absolutamente falsa y no tiene ningún sustento técnico”.

“El sistema eléctrico nacional se encuentra operativo y está siendo permanentemente monitoreado por el Coordinador eléctrico Nacional, y por las Autoridades de Gobierno, del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, quienes se encuentran desplegados en las zonas afectadas”, añadió el escrito.

El comunicado continúa diciendo que “en el marco del combate a los incendios forestales, se ha hecho necesario realizar cortes preventivos de energía, los que han sido acotados a aquellas zonas en las que se encuentran trabajando las Brigadas, con el objeto de velar por la seguridad de los Equipos de Emergencia. De ninguna forma estos cortes de suministro ponen en riesgo la continuidad del sistema eléctrico nacional”.

El Ministerio de Energía cerró haciendo un llamado a la población. “Hacemos un llamado a la ciudadanía a no difundir información que no haya emanado de los Organismos del Estado que están trabajando en la Emergencia, para así evitar alarma pública”.



LINARES

En el caso de la situación en la precordillera de Linares, también circularon falsas informaciones en redes sociales, alarmando innecesariamente a la población.

De ahí la importancia que han tenido las radios locales para informar minuto a minuto de los aspectos más relevantes del incendio forestal y orientar a la ciudadanía.

Una vez más, el llamado es a informarse a través de medios serios como radios, diarios y canales de televisión, para evitar confusiones.