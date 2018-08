Editorial 02-08-2018

Ministerio de Familia

Cumpliendo con las formalidades institucionales, el Gobierno ingresó a trámite legislativo, a la Cámara de Diputados, el anunciado proyecto que transforma al actual Ministerio de Desarrollo Social en el "Ministerio de Familia y Desarrollo Social".



Según se explicita en el mensaje presidencial, este nuevo paso institucional busca "vanzar hacia una comprensión integral de la vulnerabilidad, centrada ya no solo en las personas, sino también en sus familias.

Para ello, se plantea dotar a la actual cartera ministerial de herramientas y prerrogativas que le permitan interactuar con las familias y conocer su realidad, de forma que el Estado pueda abordar eficazmente estas temáticas con un enfoque familiar, entendiendo al individuo en el contexto de su entorno, abandonando así la mirada exclusiva de este como sujeto aislado.



El proyecto, que modifica la Ley 20.530, que creó el Ministerio de Desarrollo Social, propone que el nuevo Ministerio de Familia y Desarrollo Social, dentro de sus sujetos de atención, vele no solo por las personas y grupos vulnerables, sino también por las familias, en el contexto del diseño y aplicación de las políticas, planes y programas sociales.



Luego, plantea que la cartera colaboré también con el Presidente de la República en el diseño, implementación y coordinación de políticas, planes y programas destinados a brindar protección social a las personas y familias que, si bien no se encuentran en una situación actual de vulnerabilidad, ante la ocurrencia de alguna contingencia o evento inesperado en sus vidas, pueden retroceder o caer en ella.



También se espera que la nueva institución mire y comprenda a la persona desde un enfoque y contexto familiar, entendiendo que, para dar respuesta a las necesidades de una persona, se debe mirar la situación de toda su familia y no solo la situación particular y aislada de esta.