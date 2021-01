Social 24-01-2021

Ministerio de la Mujer implementa programa de atención para víctimas de violencia que son sordas



A través del proyecto, quienes lo requieran tendrán el mismo apoyo que se entrega en el número 1455 del SernamEG.

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género junto con la Fundación Nellie Zabel y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) hicieron el lanzamiento de un nuevo programa para la atención de mujeres sordas que son víctimas de violencia. El programa "Centro de la Mujer Sorda" tiene como objetivo entregar atención, orientación, información y contención a todas las mujeres sordas mayores de 18 años. Éste se llevará a cabo totalmente en línea, pero funcionará desde la sede del Centro de Apoyo a Personas Sordas en Providencia.

La idea de la modalidad virtual es que la mujer pueda acceder a la atención en cualquiera de los 110 Centros de la Mujer que están a nivel nacional. En esa línea, para entregarle la dedicación correspondiente a cada caso, se abrirá un cupo máximo de 30 solicitudes mensuales. El centro está catalogado como una política inédita ya que "estimamos que son más de 250 mil mujeres las que hoy día son sordas en Chile y no por eso puedes prescindir del apoyo y a ayuda frente a situaciones de una vulnerabilidad frente a la que ellas muchas veces se ven sometidas que es la violencia contra la mujer", expresó la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.

En complemento al objetivo principal, la red SernamEG realizará una evaluación de riesgo a las mujeres que ingresan al Centro de Apoyo a Personas Sordas de la fundación con que se hizo alianza. "Esta iniciativa busca contribuir en disminuir las brechas de acceso de las mujeres sordas que viven o han vivido violencia en contexto de pareja o ex pareja, para tener una atención especializada a través de Lengua de Señas Chilena y con profesionales de SernamEG, dándole la posibilidad de acceder a esta oferta programática estatal", aseveró la directora del SernamEG, Johanna Olivares. En la misma línea, la directora de la Fundación Nellie Zabel, Carmen Figueroa, recalcó la importancia que tiene que las mujeres sordas puedan hacer una denuncia sin problemas de comunicación. "Las mujeres sordas al no poder acceder a la información no saben que son víctimas de violencia, en ese contexto, no saben que sus derechos están siendo vulnerados.

Cuando toman conciencia de sus derechos van a carabineros a hacer una denuncia y como no hay comunicación efectiva, ellos en su mayoría no saben lengua de señas, su denuncia es invisibilizada", sentenció. El proyecto contempla, además, una intervención psicológica, social, educativa y jurídica y la organización de talleres grupales para la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades. Así, las mujeres sabrán los pasos a seguir en situaciones de violencia de género.