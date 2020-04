Cultura 10-04-2020

Ministerio de las Culturas invita a disfrutar cine chileno, literatura y panoramas infantiles virtuales durante el fin de semana largo

Nuevos estrenos en Ondamedia.cl, más de 60 mil libros disponibles en la Biblioteca Pública Digital y trabajos manuales para realizar en familia siguiendo las instrucciones en chileparaninos.gob.cl, son parte de la variada oferta artístico cultural.



La instrucción es clara. El fin de semana largo no interrumpe la emergencia sanitaria que afecta al país, por lo que el llamado sigue siendo al autocuidado. Por eso, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio invita a niños, niñas, jóvenes y adultos a seguir disfrutando de las diversas alternativas artístico-culturales virtuales disponibles en la plataforma Eligecultura.cl (#EligeCulturaEnCasa).



“Todos tenemos ganas de visitar a nuestras familias, abrazar a los amigos y recuperar la cotidianidad que ahora nos parece tan lejana, pero no podemos dar tregua al Covid 19, así que este fin de semana largo será una buena excusa para disfrutar en casa de una buena película chilena en Ondamedia.cl, descargar libros gratuitos en bpdigital.cl y/o aprender a armar una zampoña en familia siguiendo las instrucciones disponibles en chileparaninos.gob.cl. También podemos cantar, bailar, pintar y conectarnos con todas esas disciplinas artísticas que nos llenan el alma y el espíritu”, dice la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés.



A la invitación de la Secretaria de Estado se sumó la Seremi de las Culturas del Maule, Pía Soler: “Hoy más que nunca debemos estar en nuestras casas, junto a nuestras familias, cuidándonos y cuidando al resto. Pero estar en nuestros hogares no tiene por qué ser aburrido, ni una experiencia agobiante. Podemos elegir cultura desde la casa y conectarnos a una serie de panoramas. Ingresemos a las plataformas virtuales que nos ofrece el Ministerio de las Culturas: Onda Media, Biblioteca Pública Digital. Todas ellas en Eligecultura.cl”, indicó.



“Las analfabetas”, “Cabros de mierda”, “Ema”, “La casa lobo” y “Homeless” son algunas de las películas chilenas estrenadas durante abril en la plataforma Ondamedia.cl, que están disponibles en el catálogo gratuito que semanalmente suma tres estrenos y que en las próximas semanas incluirán también cintas como “Marilyn” y el aplaudido documental “La once”.



Otro imperdible es la literatura. Ingresando a bpdigital.cl, los amantes de la lectura pueden acceder a una lista que supera los 60 mil libros, con una amplia variedad de temas y contenidos, para disfrutar solos o en familia. “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” (1 y 2), “Un monstruo viene a verme”, “Las aventuras de Sherlock Holmes”, “El principito” y “Drácula” son parte del listado que incluye cuentos, literatura infantil, una colección especial de espadas, dragones y hechizos, cómics y textos que proponen ideas y actividades para hacer en casa con materiales simples, además de audiolibros.