Ministerio de las Culturas se defiende de críticas a Ley de Artes Escénicas: "Decidimos en base a la vocación descentralizadora"

Esta semana se aprobó en el congreso la Ley de Fomento de las Artes Escénicas, que -entre otras cosas- establece un Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo Específico que otorga recursos a los proyectos. A pesar de la alegría que provocó la noticia en gran parte del mundo del teatro, danza y titiriteros, algunas personas ligadas a la ópera en la Región Metropolitana no quedaron satisfechas, pues el nuevo fondo solo estaría disponible para otras zonas del país, y no para ellos.

En una entrevista con El Mercurio publicada hoy, el ex ministro de las Culturas Luciano Cruz Coke, aseguró que este nuevo fondo creado, en realidad "redistribuye" los fondos que ya existían, y añadió: "Por una inexplicable razón, la ley inhibe a la ópera en la Región Metropolitana de postular a recursos del recién creado fondo de cerca de $3.500 millones, dejando fuera de la posibilidad de acceder a recursos a las comunas más pobres".

No obstante, en entrevista con Emol, el subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva Aldunate, explicó que el proyecto de ley, en su documento original -que fue generado por la Plataforma de Artes Escénicas-, no consideraba la ópera como parte de las artes escénicas, "y así siguió durante su tramitación". Asimismo, señaló que "sólo por impulso del Ejecutivo, en la discusión en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, en segundo trámite constitucional, se logró incluir (la ópera)", y añadió que "muchos senadores rechazaban incorporarla por considerarla elitista, pero fue el énfasis regionalista propuesto por el Ministerio de las Culturas el que logró convencer a la comisión, que terminó votando esta modificación". A su vez, Silva explicó que la decisión de asignar recursos del fondo exclusivamente a regiones distintas a la Metropolitana, la tomaron "en base a la vocación descentralizadora que ha destacado a este Ministerio", y a que el Teatro Municipal de Santiago -el "principal escenario de la ópera en la región"-recibe fondos a través de la Ley de Presupuestos. "Como parte de sus compromisos con el Estado, el Teatro itinera sus obras a lo largo de todo Chile, incluyendo la Región Metropolitana, donde en el último tiempo se han presentado obras en comunas como San Miguel, La Granja, Quinta Normal, Pudahuel, San Joaquín y Cerrillos, por nombrar algunas", añadió el subsecretario de las Culturas y las Artes, y mencionó que el año pasado el monto otorgado a ese teatro superó los tres mil millones de pesos.