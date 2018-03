Opinión 07-03-2018

Pensar sobre la creación y validación del Ministerio de las Culturas y Patrimonio nos invita a reconocer el esfuerzo que ha significado para diversos actores sociales construir un diseño de cómo debería ser esta nueva institución, ha sido un largo y lento camino, no exento de obstáculos, teniendo en cuenta que el proyecto inicial fue formulado durante el primer gobierno del Presidente Piñera, el trabajo realizado por el gobierno posterior estuvo muy vinculado a la construcción de una política participativa, que fue muy bien lograda.

Ahora nos enfrentamos al reto de poner en acción las propuestas, estrategias y metodologías, frente a las cuales habrá que tener especial cautela para generar una bajada horizontal que incluya a la ciudadanía y a los principales actores culturales de los diversos territorios.

Creo que el medio de fortalecimiento debe estar principalmente asociado a un trabajo en materia de descentralización que dé cuenta de una participación social y territorial, el gran desafío es que las direcciones y secretarias regionales puedan alcanzar autonomía para instalar sus propias iniciativas, en lugar de ejecutar actividades pensadas desde otros territorios y realidades sociales, con esto estaremos combatiendo el centralismo. Tenemos una riqueza artística y cultural invaluable como región que debemos reconocer y poner en valor.

La región del Maule se encuentra en un periodo de expansión cultural, existen múltiples espacios, muchos artistas y gestores trabajando en pro del mejoramiento de las propuestas culturales y condiciones laborales, por lo tanto, es un momento clave para generar un impacto positivo en difusión y en buenas prácticas laborales.

Por lo tanto, si hablamos de fortalecer aspectos, creo que los desafíos son:

Promover la difusión artística regional brindando espacio a artistas, cultores y gestores locales con adecuadas condiciones, exigiendo buenas prácticas laborales a los diversos espacios culturales. Además, fortalecer los mecanismos participativos con los cuales se escogen las acciones a seguir en materia cultural regional, democratizando el levantamiento de iniciativas, generando espacios abiertos de intercambio ciudadano.

En términos de economías creativas, lo fundamental será instalar convocatorias, fondos y apoyos desde la región, permitiendo así, un desarrollo que contenga un sello de creación y producción con identidad local.

En términos de Educación artística, como región debemos ser capaces de sustentar una red de apoyo a establecimientos y docentes que tengan por principal objetivo introducir el arte en sus clases, propiciando así, nuevos modos de adquisición de contenidos curriculares, logrando de tal modo aprendizajes significativos. Quizás este es uno de los desafíos más importantes, porque a través de esto, estaremos formando audiencias tempranas que podrán acceder, consumir y producir arte, fortaleciendo así su capital cultural, disminuyendo las diferencias socios económicos y culturales, pudiendo optar a oportunidades que de otro modo no serían alcanzables.

Desde el patrimonio, claramente el desafío es generar una puesta en valor de las infraestructuras culturales que poseemos, agilizar las diligencias que nos mantienen con la deuda de tener dos grandes espacios que no están en funcionamiento post 27F. Por otra parte, generar una revalorización del patrimonio inmaterial que constituye la huella de lo tradicional en nuestra cultura, por lo tanto, el reto es poner en valor a cultores de oficios que están casi extintos y rescatar la riqueza de las fiestas populares que se generan en nuestra Región.

Bárbara Godoy

Directora (i) EXT UCM