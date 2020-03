Nacional 31-03-2020

Ministerio de Salud reporta que 45 personas no han respetado la cuarentena en el país: “Arriesgan multa de $2,5 millones”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto con reportar que 45 personas no han cumplido con su cuarentena por covid-19 en el país, reiteró su llamado a respetarla. “Son mas de 45 las personas ya que han sorprendido las fuerza pública que no ha respetado la cuarentena. Ayer hubo un caso muy escandoloso de una mujer que sabiéndose obligación de cuarentena, concurrió a un supermercado y esto generó una gran alerta, un vaciamiento del supermercado, retención de esta persona”, comentó el titular de la cartera.

“Insisto, esto conlleva acusaciones y persecución como delitos, de acuerdo al Código Penal y multas que por lo menos son $2,5 millones”, añadió. Asimismo, explicó que “cada institución que está haciendo vigilancia tiene un registro de todas las personas que están obligadas a guardar cuarentena. El solo hecho de que en ese registro haya una persona que no esté respetando la cuarentena, impone inmediatamente sanciones”. Finalmente, dijo que ese es el esfuerzo “fundamental por nuestros adultos mayores, que no se contagien”. “Tenemos en el país una cantidad muy relevante de adultos mayores en condición frágil, en condiciones de dependencia a cargo del Senama, directamente con mucho de ellos hemos establecido un protocolo de trabajo”, manifestó. Hasta el momento las comunas que están bajo cuarentena total son Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Independencia y Santiago (Región Metropolitana); Temuco y Padre Las Casas (La Araucanía); e Isla de Pascua (Valparaíso). Desde mañana se suman Osorno (Los Lagos) y Chillán (Ñuble).