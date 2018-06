Policial 23-06-2018

Ministerio del Interior explicó rebaja presupuestaria a policías ante la comisión de seguridad ciudadana

Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicaron la rebaja presupuestaria que fue ordenada por el Gobierno a distintas reparticiones.

En la ocasión, Rodrigo Ubilla precisó que se trata de recortes necesarios, pero que no afectarán la capacidad operativa ni de Carabineros ni de la PDI.

“Por ejemplo, en el ítem personal, no son recursos para el pago personal Carabineros e Investigaciones, sino que viáticos y todo lo que, en definitiva, una estructura organizacional puede ahorrarse sin comprometer su función esencial. Esto no solo es para Carabineros e Investigaciones, sino que, para los ministerios y los servicios, es decir, está dentro del marco”, explicó.

Desde el Ministerio del Interior aclararon que el recorte presupuestario es de 6 mil millones de pesos, en el caso de Carabineros; y de 900 millones, para la Policía de Investigaciones.

Las diputadas Andrea Parra (PPD) y Camila Vallejo (PC) manifestaron su desacuerdo con la rebaja presupuestaria, sobre todo en lo que respecta a seguridad pública.

Por su parte, los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Mario Desbordes (RN) respaldaron los reajustes e insistieron en que responden al déficit estructural y deuda que dejó el Gobierno anterior.