Política 09-12-2020

Ministerio del Interior se reunió con AFP’s para abordar pago del segundo retiro de ahorros previsionales

Hasta el Palacio de La Moneda llegó el Presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Fernando Larraín, para reunirse con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y el subsecretario Juan Francisco Galli; cita en la que abordaron el proceso del segundo retiro de los fondos previsionales y eventuales riesgos en materia de ciberseguridad.

El ministro Delgado entregó consejos para evitar fraudes: “El primer llamado en lo que tiene que ver con los usuarios de la AFP y que van a hacer este segundo retiro es que ingresen a las páginas oficiales de las AFP o de la Asociación de FEP y que no entren a sitios que parezcan o que sean a todas luces, sitios que no están conectados con aquellas instituciones”.

Siguiendo en esta línea llamó a “no responder ningún correo que pide información adicional, no responder ningún whatsapp que pida información adicional, como claves o información sensible para las personas”.

Finalmente, se refirió a las eventuales aglomeraciones de personas en bancos o instituciones financieras: “El 17 comienzan los primeros pagos. Ahí también estamos preparando un plan específico para poder tener un monitoreo de lo que son las filas o lo que va a ser el flujo de personas en instituciones bancarias para retirar su dinero”.