Crónica 05-02-2022

Ministerio del Medio Ambiente lanza guía para denunciar actividades que afectan humedales



Se publicó el documento que busca clarificar las vías de acción y los organismos responsables de acciones que pueden significar amenazas para los humedales. Con la guía, la ciudadanía podrá identificar hacia dónde dirigir las denuncias y canalizarlas de la manera más expedita hacia los organismos con competencias fiscalizadoras.







Según datos de la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, durante el año 2021 aumentaron en un 335% las denuncias asociadas a intervención de humedales, en comparación al año anterior, pasando de 207 en 2020 a 694 denuncias en 2021. A lo anterior, se suma la necesidad manifestada por diversos actores de conocer las vías formales para canalizar correctamente las denuncias frente a acciones ilícitas que impactan negativamente a los humedales. Es por esto, que el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo del Proyecto GEF Humedales Costeros y la participación de trece servicios públicos, elaboró la “Guía para facilitar la gestión de las denuncias sobre actividades que afectan humedales”.



El documento, lanzado en el marco del Día Mundial de los Humedales 2022, busca clarificar las vías de acción y los organismos responsables de cada acción particular que puede amenazar humedales, según explica el ministro (S) del Medio Ambiente, Marcelo Fernández: “El propósito de la guía es identificar hacia dónde dirigir las denuncias y canalizarlas de la manera más expedita hacia organismos con competencias fiscalizadoras. Esto además permitirá facilitar la comunicación entre servicios públicos y difundir los diversos canales de denuncias de cada uno de ellos, así como sistematizar la información generada en estos procesos”.



Distintas SEREMIS del Medio Ambiente, sin ser un órgano fiscalizador, actualmente reciben avisos y llamados respecto a actividades que pudiesen estar afectando a humedales con el fin de que se tomen medidas que frenen esa afectación. Las profesionales de Huella Natureza, consultora a cargo de la elaboración de la guía, identificaron que las principales dificultades que se presentan frente a esta situación tienen que ver con establecer cuáles son todos los organismos donde deben ser derivadas las denuncias -cuando abarcan más de una competencia- y cómo agilizar la gestión para que las denuncias sean atendidas en sus respectivos organismos. “Es por esto que se definieron una serie de propuestas para tener un procedimiento de respuesta coordinada a denuncias ambientales, tanto formales como informales, que pudieran implicar una disminución y/o pérdida de algunas de las características, físicas, químicas y/o biológicas de humedales”, señala Juan José Donoso, director del Proyecto GEF Humedales Costeros y jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.



Si bien el documento está dirigido principalmente a las SEREMIS del Medio Ambiente, también puede ser de utilidad para los distintos servicios públicos que reciben denuncias asociadas a humedales que no son de su competencia, permitiéndoles derivarlas hacia los servicios correspondientes. “Asimismo, esta contribución puede aportar información, a distintos servicios públicos, que permita fortalecer programas de educación y difusión ambiental sobre la protección de los humedales junto con la promoción de la participación ciudadana, así como la priorización de programas de investigación y conservación de la biodiversidad”, agrega Juan José Donoso.



La Guía detalla cómo ante la presencia de acciones que ponen en peligro la conservación y el bienestar de los humedales y su biodiversidad, se pueden realizar las denuncias. El proceso contempla el ingreso de la denuncia a través de la OIRS, Oficina de Partes u otro medio oficial del servicio público fiscalizador; luego los servicios públicos procesan la denuncia de acuerdo a sus competencias y, de ser necesario, se realiza una fiscalización y/o gestión cuando corresponde. Finalmente, se envían los resultados del proceso al denunciante (Gráficas 1 y 2).



Entre las acciones que se pueden denunciar, se encuentra la captura y caza de fauna nativa, trabajos de drenaje o relleno, actividades en humedales urbanos declarados, descarga de residuos y contaminación en cuerpos de agua, incendios forestales, abandono de animales, etc.



La guía de denuncia también entrega información general sobre los humedales y las normativas que respaldan cada acción como infracción. El documento completo se puede descargar en https://gefhumedales.mma.gob.cl/guia-denuncia-impacto-humedales/