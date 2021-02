Social 20-02-2021

Ministerio del Medio Ambiente llama a botar de forma responsable las mascarillas desechables



La campaña Bota Responsable invita a la ciudadanía a evitar que calles, parques, playas o bosques sean contaminados con elementos plásticos de protección. Bota Responsable es la nueva campaña del Ministerio del Medio Ambiente que busca reducir la contaminación generada por el mal manejo de la “basura covid-19”, haciendo un llamado a la

ciudadanía a redoblar los cuidados sobre el manejo de mascarillas o guantes desechables.

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sostuvo que “la llegada del Coronavirus masificó la utilización de mascarillas o guantes, en su mayoría plásticas, las que una vez utilizadas se transforman en residuos, porque no son

biodegradables ni reciclables. Es por eso que hacemos un llamado a cuidarnos utilizando siempre mascarillas,

pero ser responsables con ellas una vez que dejamos de usarlas para que no contaminen nuestro entorno”.

La titular de Medio Ambiente aconsejó que las mascarillas o guantes de plástico deben ser desechados en la basura, tomando todos los resguardos: en una bolsa separada esos elementos y utilizando doble bolsa antes de botar en el caso de hogares con personas con Covid-19, evitando poner en riesgo a los recicladores y recolectores.

Las mascarillas pesan aproximadamente 4 gramos, por lo que fácilmente pueden ser trasladadas por el viento hacia entornos naturales como ríos, lagos o el mar. Debido a que están hechas de elementos plásticos, tardan alrededor de

450 años en degradarse, contaminando gravemente el medio ambiente si no se botan de forma adecuada.

Si cada chileno utilizara 2 mascarillas diarias, en el país se desecharían 34 millones de ellas, aproximadamente, cada 24 horas. Es por esto que siempre se deben botar en la basura para que terminen en lugares de disposición final que evitan que lleguen al mar.