Nacional 17-06-2017

Ministerio Público asegura que fiscalizadora del Transantiago no había tenido altercado con evasor que la agredió

Ella no lo había fiscalizado, sino que la eligió porque “era el blanco más débil”, dijo el fiscal de la zona metropolitana Occidente Luis Cortés, tras la formalizar al estudiante universitario Pablo Alarcón Heckman (22), por haber empujado a María Angélica Varas Venegas (57) contra un bus del Transantiago, por no pagar su pasaje. "A juicio nuestro juicio hubo intencionalidad de arrojar a la víctima contra un bus en movimiento. Y esa intencionalidad es de matar. El tipo elige su blanco y eligió al blanco más fácil, lo que a juicio del Ministerio Público demuestra discernimiento que no es sólo un impulso sin contenido intelectual", señaló el fiscal. El persecutor formalizó al universitario por el delito de homicidio frustrado en contra de la fiscalizadora, quien continúa en riesgo vital tras ser arrollada, frente al paradero ubicado en la intersección de las avenidas Pajaritos y 5 de Abril. Durante la audiencia, el fiscal Cortés reveló que el imputado no había sido advertido en una ocasión previa por otra fiscalizadora por no pagar su pasaje, pero que no atendió la solicitud. Por lo anterior, dos fiscalizadores hombres lo conminaron a bajar del bus y en ese minuto se vio obligado a obedecer. Una vez en el paradero, caminó algunos metros y se devolvió y empujó con sus manos a la víctima que estaba de espaldas a la calzada, siendo arrollada por un segundo bus que llegaba al paradero. Lo anterior llevó a la fiscalía a determinar que existió dolo en su actuar o intención de causar daño, por lo que decidió formalizarlo por homicidio frustrado. El juez Hugo Salgado del 9º Tribunal de Garantía de Santiago dio 100 días de plazo a la fiscalía para terminar la investigación y ordenó que el imputado quedara con arresto domiciliario total, pero la fiscalía apeló y ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá decidir su futuro procesal. Mientras tanto el sujeto se mantendrá en prisión preventiva hasta que el tribunal de alzada capitalino entregue su resolución. "Ella va a requerir numerosas cirugías durante un tiempo prolongado" En tanto, el doctor César Cárcamo, director médico de la Mutual de Seguridad, informó que la fiscalizadora agredida aún se mantiene en riesgo vital y que se trabajó en la limpieza de la parte de su rostro que resultó desgarrado por el bus. "El equipo de cirugía plástica logró completar gran parte de la cobertura de su rostro. Sin embargo hay que ver la evolución de las suturas y las coberturas. Tiene un riesgo elevado de aparición de infecciones y estamos atentos. Ella va a requerir numerosas cirugías durante un tiempo prolongado", dijo. El profesional explicó que la mujer se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos del recinto asistencial y conectada a un ventilador mecánico. Cárcamo añadió que es posible que la mujer pierda la visión de su ojo derecho, aunque no tenemos certeza de su pronóstico futuro, "pero está evolucionando bien, aunque aún con riesgo". Consultado por el tiempo de rehabilitación, el médico señaló que "haciendo una analogía con pacientes con lesiones similares, estamos hablando de entre seis meses y un año".